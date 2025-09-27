به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با قدردانی از حضور فرمانداران شهرستان‌های روانسر و اسلام آبادغرب و ارائه گزارش دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به وضعیت شاخص‌های صنعتی و معدنی استان اظهار کرد: در گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت جایگاه کرمانشاه در کشور از نظر شاخص‌های صمت بیست و یکم اعلام شده، در حالی که با لحاظ حوزه تجارت و سهم ۴۰ درصدی استان از صادرات کشور به عراق، این رتبه باید بهبود یابد و لازم است بازنگری و بررسی مجدد انجام شود.

وی با اشاره به آمار واحدهای تولیدی غیرفعال و کم‌بازده استان افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۶۶ واحد غیر فعال شناسایی شده که ۳۰ واحد از آنها قابلیت احیا دارند. برنامه دقیق احیای این واحدها و زمان‌بندی اجرای آن باید در جلسه آتی به صورت عملیاتی ارائه شود. همچنین ۱۶۶ واحد تولیدی استان زیر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند که پس از احیای واحدهای راکد، باید برای ارتقای ظرفیت این واحدها نیز برنامه مشخص ارائه گردد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: برنامه ابلاغی وزارت صمت احیای ۴۵ واحد را تکلیف کرده است و ما درخواست فراتر از این عدد نداریم اما انتظار داریم در جلسه بعدی، گزارش عملکردی دقیق شامل تعداد واحدهای احیاشده و اقدامات انجام‌شده به تفکیک شهرستان ارائه شود تا فرمانداران نیز در روند پیگیری فعال باشند.

دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند

حبیبی با بیان ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز موظفند در هفته‌های آتی گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های خود را ارائه دهند. از جلسات بعد، صرفاً گزارش عملکرد می‌خواهیم و هر دستگاه باید پاسخگوی اقدامات انجام‌شده باشد.

وی همچنین به نقش مهم شرکت‌ها در رونق اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: هر شرکتی که تقاضای دریافت تسهیلات دارد، باید حساب‌های بانکی و مراودات مالی خود را در بانک‌های داخل استان انجام دهد. ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی، مالیاتی و زیرساختی منوط به گردش مالی شرکت‌ها در استان است تا منابع در داخل کرمانشاه به گردش درآید.

فرمانداران بر پرداخت تسهیلات نظارت کنند

استاندار کرمانشاه با اشاره به لزوم تسهیل امور سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید اختیارات بیشتری به شعب شهرستان‌ها واگذار کنند تا تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به سهولت انجام شود. فرمانداران نیز در جریان لیست تسهیلات پرداختی قرار گیرند تا امکان نظارت و کنترل فراهم شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه‌های مهم اقتصادی استان افزود: طرح‌های گلخانه‌ای اسلام‌آباد غرب، منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی این شهرستان، همچنین پروژه کارخانه قند سوم و مجتمع‌های کشت و صنعت از جمله طرح‌های بزرگ و اثرگذار هستند که باید با جدیت دنبال و هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات مصوب سفرهای استانی هشدار داد: این منابع متعلق به مردم و بیکاران جویای کار است و هیچ کوتاهی در جذب آنها پذیرفتنی نیست. اگر دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، ناچار به استفاده از ابزارهای قانونی از جمله اعلام ترک فعل خواهم بود.