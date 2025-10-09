کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه به ۹.۸ درصد؛ فاصله با میانگین کشور نصف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری استان کرمانشاه در تابستان ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۹.۸ درصد نسبت به تابستان سال گذشته که ۱۲.۶ درصد بود، کاهش چشمگیر ۲.۸ درصدی داشته و فاصله آن با میانگین کشوری از ۵.۱ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است.

در این فصل، استان‌هایی مانند خوزستان با ۱۰.۶ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۰.۳ درصد، ایلام با ۱۰ درصد و اصفهان با ۹.۹ درصد بالاترین نرخ بیکاری را ثبت کرده‌اند. کرمانشاه دیگر در میان بیکارترین استان‌ها قرار ندارد و جایگاه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

این موفقیت کرمانشاه در حالی به دست آمده که میانگین نرخ بیکاری کشور تنها یک‌دهم درصد کاهش یافته، اما استان کرمانشاه موفق شد با کاهش ۲.۸ درصدی، یکی از بهترین عملکردها در کنترل بیکاری کشور را ثبت کند.

علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، کرمانشاه در نیمه نخست سال جاری کمترین نرخ تورم را در کشور تجربه کرده و شاخص فلاکت استان نیز با بهبود ۱۲ پله‌ای نسبت به سال گذشته به رتبه سیزدهم کشور ارتقا یافته است. این روند نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اشتغال در استان است.