به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح یکشنبه در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک هفته دولت، اظهار کرد: شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی نماد تواضع، اخلاص و ایستادگی برای ایران و مردم بودند.

استاندار اصفهان با اشاره به سیاست‌های کلان دولت گفت: رئیس‌جمهور فردی پرکار و پرتلاش است و همین رویکرد، محور وفاق و همگرایی مدیران استان نیز قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در دهه فجر سال گذشته یک‌هزار و ۱۵۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۶ همت افتتاح شد. برای هفته دولت امسال نیز ۱۱۷۸ پروژه آماده افتتاح و ۸۷ پروژه آماده کلنگ‌زنی است که این حجم فعالیت‌ها نشان‌دهنده رشد چشمگیر در حوزه عمرانی و زیرساختی استان است.

بهبود شاخص‌های اقتصادی و کاهش تورم در استان

جمالی‌نژاد ادامه داد: اصفهان در آغاز دولت دارای بالاترین نرخ تورم کشور بود اما با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، روندی بی‌سابقه در بهبود شاخص‌ها ایجاد شد. به گفته وی، شاخص‌های سرمایه‌گذاری، تورم و فلاکت طی ماه‌های اخیر به شکل محسوسی بهبود یافته است.

استاندار اصفهان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را ضروری دانست و گفت: چهار منطقه ویژه اقتصادی، فعال‌سازی دهکده لجستیک کوهپایه و معرفی ۳۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در قالب رویداد «ایزینکس» در دستور کار استان قرار دارد. وی توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری انرژی و آب و تقویت گردشگری را از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی برشمرد.

وی با اشاره به موفقیت اصفهان در صنعت گردشگری افزود: امروز بیش از ۸۵ درصد ظرفیت هتل‌های اصفهان در ایام مختلف تکمیل می‌شود که آماری کم‌نظیر در کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده افزایش ماندگاری گردشگران داخلی و خارجی است.

انرژی‌های پاک؛ از شعار تا اجرا

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: دیروز ۱۵۰۰ مگاوات پروژه خورشیدی افتتاح شد و قرارداد ۳۰۰ مگاواتی جدید نیز با بانک گردشگری امضا شد. به گفته وی، حرکت به سمت انرژی‌های پاک در اصفهان وارد فاز اجرایی شده است.

استاندار اصفهان نخستین وظیفه شهرداری را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کلان‌شهری عنوان کرد و افزود: شفافیت مالی و ارائه گزارش‌های دقیق از درآمدها و هزینه‌ها نیز از ضروریات مدیریت شهری است. او تأکید کرد: اصفهان امروز نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است.

وی با اشاره به چالش‌های اصلی اصفهان گفت: در حوزه زیست‌محیطی تفاهم‌نامه‌ای با فولاد مبارکه برای اجرای پروژه‌های سبز با اعتبار پنج همت در حال نهایی شدن است. همچنین تکمیل خط دوم مترو و توسعه ناوگان حمل‌ونقل برقی از اولویت‌های جدی شهر است.

حفظ میراث فرهنگی در کنار توسعه شهری

استاندار اصفهان تأکید کرد: توسعه شهری نباید به هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان آسیب بزند. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان میراث فرهنگی در حال تهیه است تا میان توسعه و حفاظت از میراث ارزشمند شهر تعادل برقرار شود.

جمالی‌نژاد با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد نارضایتی‌های کوچک گفت: شوراها و شهرداری‌ها باید بهبود خدمات محلات را در اولویت قرار دهند تا پیوند مردم با حاکمیت مستحکم‌تر شود.

وی در پایان با قدردانی از مدیریت شهری اصفهان افزود: پروژه بزرگی همچون رینگ چهارم شهری با همکاری شهرداری و شهرهای اطراف در حال تکمیل است و می‌تواند الگویی برای مدیریت یکپارچه باشد. امیدواریم با ادامه این همگرایی، تا پایان دوره شاهد تحول محسوس در زندگی مردم و افزایش رضایت عمومی باشیم.