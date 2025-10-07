آرامش در بازار ساوه؛ ذخایر استراتژیک و نظارت میدانی ضامن ثبات معیشتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و فشارهای اقتصادی فضای عمومی کشور را با نگرانی‌هایی در حوزه تأمین کالاهای اساسی مواجه کرده است، استان مرکزی با تکیه بر زیرساخت‌های تولیدی، ذخایر راهبردی و مدیریت منسجم، توانسته ثبات و آرامش در بازار حاکم کند.

این استان نه‌تنها در تأمین مایحتاج روزمره مردم موفق عمل کرده، بلکه با پیش‌بینی‌های دقیق، آمادگی کامل برای مواجهه با بحران‌های احتمالی را نیز در دستور کار قرار داده است.

از نان و سوخت گرفته تا گوشت و روغن، همه اقلام ضروری با نظارت مستمر و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی در استان مرکزی تأمین و ذخیره‌سازی شده‌اند و این رویکرد، استان مرکزی را به یکی از نقاط امن و پایدار کشور در حوزه معیشت عمومی تبدیل کرده , نقطه‌ای که در آن، مردم با اطمینان خاطر، روزهای سخت را پشت سر می‌گذارند.

بازار ساوه در تأمین کالاهای اساسی وضعیت آرام و باثباتی دارد

فرماندار ساوه به خبرنگار مهر گفت: وضعیت بازار این شهرستان به لحاظ تأمین کالاهای اساسی مطلوب و آرام است و نظارت‌های دقیق و مستمر بر بازار در راستای جلوگیری از هرگونه تخلف اقتصادی انجام می‌شود.

سیدمهدی حسینی اظهار کرد: با وجود فشارهای ناشی از بازگشت برخی تحریم‌ها و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، هیچ‌گونه نگرانی خاصی در زمینه تأمین مایحتاج عمومی مردم در ساوه وجود ندارد و بازار در شرایطی روان و کنترل‌شده قرار دارد.

وی افزود: ملت ایران در سال‌های اخیر سخت‌ترین شرایط اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون نیز با وجود تحریم ها و جنگ روانی دشمن و مکانیزم موسوم به ماشه، جای نگرانی نیست، چراکه زیرساخت‌های تأمین کالا و شبکه توزیع در شهرستان به‌خوبی در حال فعالیت است.

فرماندار ساوه با بیان اینکه نظارت بر بازار به‌صورت لحظه‌ای و با حضور میدانی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، گفت: گشت‌های مشترک متشکل از نمایندگان فرمانداری، اداره صمت، تعزیرات و اتاق اصناف به‌طور روزانه بازار، فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا و خدمات معیشتی را پایش می‌کنند.

حسینی تأکید کرد: به دستگاه‌های نظارتی تأکید شده است که با هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، احتکار یا عدم همکاری اصناف، برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.

وی از شهروندان خواست به‌عنوان ناظران اجتماعی، موارد تخلف اقتصادی را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند تا رسیدگی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

فرماندار ساوه همچنین وضعیت تأمین گوشت قرمز و مرغ را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در حوزه تولید مرغ، هرچند به دلیل برخی ناترازی‌ها در تأمین نهاده‌های دامی و برق، نوساناتی در کشور وجود دارد، اما در شهرستان ساوه هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود.

حسینی افزود: گوشت قرمز نیز به‌طور کامل تامین شده و سایر اقلام اساسی از جمله برنج، روغن و شکر نیز به میزان کافی در انبارها موجود و حتی در حال ذخیره‌سازی بیشتر هستیم.

وی تصریح کرد: بازار ساوه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و با تداوم نظارت‌ها و همکاری مردم، هیچ مشکلی در تأمین و عرضه کالاهای اساسی وجود نخواهد داشت.

خودکفایی در تولید محصولات دامی و روغن

رئیس جهاد کشاورزی ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کالاهای اساسی شامل برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر، شیر، ماست، پنیر، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و حبوبات است که بخش زیادی از آن‌ها در داخل شهرستان و استان تولید می‌شود.

علیرضا طهماسبی افزود: شهرستان ساوه در تولید شیر، گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ نه‌تنها خودکفا است، بلکه بخشی از نیاز سایر استان‌ها را نیز تأمین می‌کند.

طهماسبی ادامه داد: تولید شیر در ساوه به ۱۲۰ هزار تن در سال رسیده که شش برابر میانگین دهه گذشته است،همچنین تولید گوشت سفید ۱۵ هزار تن (دو برابر میانگین)، تخم‌مرغ ۹ هزار تن (چهار برابر میانگین) و گوشت قرمز ۱۳ هزار تن در سال گزارش شده است.

وی گفت: این میزان تولید موجب شده شهرستان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات به استان‌های مجاور را نیز داشته باشد،به طور مثال، تولید مرغ و تخم‌مرغ در ساوه بیش از دو برابر مصرف محلی است.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنایع روغن افزود: شهرستان‌های ساوه و زرندیه به یکی از قطب‌های اصلی تولید روغن کشور تبدیل شده‌اند و اکنون استان مرکزی در تأمین این کالای راهبردی خودکفا است.

طهماسبی همچنین تصریح کرد: حبوبات از محصولات اصلی در الگوی کشت شهرستان است و بخش مهمی از نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند،در خصوص سایر کالاها مانند برنج، قند و شکر و ماکارونی نیز تولید، واردات، ذخیره‌سازی و توزیع به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: با توجه به وضعیت تولید، واردات و توزیع، بازار از نظر تأمین کالاهای اساسی اشباع است و کمبودی احساس نمی‌شود، البته قیمت برخی اقلام تحت تأثیر عرضه و تقاضا بالاست و دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان، سیاست کالابرگ را در دستور کار دارد.

صدای مردم ساوه از دل بازار

یکی از شهروندان ساوجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دسترسی آسان به اقلام ضروری گفت: در هفته‌های اخیر تقریباً همه اقلام مورد نیاز به‌راحتی در بازار پیدا می‌شود.

فاطمه حسینی افزود: قیمت‌ها در برخی موارد تغییر جزئی داشته، اما در مقایسه با چند ماه پیش ثبات بیشتری دارد،مردم با آرامش خرید می‌کنند.

محمد حسینی دیگر شهروند ساوجی به خبرنگار مهر گفت: روغن و برنج مرتب از سوی شرکت‌های پخش تأمین می‌شود.

وی افزود: در بخش لبنیات و گوشت هم وضعیت از قبل بهتر است و مردم راحت‌تر خرید می‌کنند. این یعنی بازار تحت کنترل است و برنامه‌ریزی‌ها نتیجه داده‌اند.

رفیعی، فروشنده مواد غذایی در یکی از محله‌های ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نظم در تأمین کالاها اظهار کرد: کالاهای اساسی به‌طور منظم از طرف شرکت‌های پخش تأمین می‌شود.

وی افزود: در بخش لبنیات و مرغ هیچ مشکلی نداریم، حتی در روزهای شلوغ هم کمبود ایجاد نشده و بازرسان مرتب سرکشی می‌کنند، این نظارت‌ها باعث شده فروشندگان هم با دقت بیشتری عمل کنند.

دیگر شهروند ساوجی، نیز از نقش دولت و مشارکت مردمی در کنترل بازار گفت: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی مغازه‌های محلی، همه اقلام مورد نیاز خانواده‌ها وجود دارد.

مریم نادری گفت:دولت واقعاً توانسته بازار را کنترل کند،ما هم اگر موردی از گران‌فروشی ببینیم، گزارش می‌دهیم و باید اذعان کرد که مردم ساوه همکاری خوبی با نهادهای نظارتی دارند و همین باعث شده تخلفات اقتصادی به‌سرعت شناسایی و برخورد شود.

علی داوری، کارمند یکی از مراکز خدماتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در روزهای اخیر، هیچ‌گاه احساس کمبود نکردیم. نان، سوخت، مواد غذایی و حتی اقلام بهداشتی به‌موقع تأمین شد، این‌که مردم بتوانند با خیال راحت خرید کنند، نتیجه مدیریت درست و حضور میدانی مسئولان است.

زهرا کریمی، مادر دو فرزند و ساکن محله نواب نیز به خبرنگار مهر گفت: برای خانواده‌هایی مثل ما که باید هر روز خرید کنند، ثبات قیمت‌ها خیلی مهم است.

وی افزود: در هفته‌های اخیر، نه‌تنها کالاها در دسترس بوده‌اند، بلکه قیمت‌ها هم قابل پیش‌بینی شده‌اند و این مهم نمایانگر آرامش واقعی در بازار است.

در کنار تلاش‌های مسئولان اجرایی، همراهی مردم و فعالان صنفی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی در شهرستان ساوه ایفا کرده و تجربه ساوه می‌تواند الگویی موفق برای سایر مناطق کشور در مدیریت هوشمندانه بازار و تقویت اعتماد عمومی باشد.