ساوه صاحب پایانه صادرات و واردات محصولات کشاورزی شد

حجت الاسلام محمد سیزی در گفتگو با خبرنگارمهر، گفت: ایجاد پایانه صادرات و واردات محصولات کشاورزی اقدامی کلیدی در راستای توسعه اقتصادی، رونق صادرات محصولات کشاورزی، افزایش اشتغال و حمایت از بهره‌برداران و تولیدکنندگان حوزه کشاورزی در منطقه محسوب می‌شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری های انجام شده مجوز احداث پایانه صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی در این شهرستان ازسوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شد.

حجت الاسلام سبزی با تأکید بر اهمیت این مجوز اظهار کرد:ایجاد پایانه صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی در شهرستان ساوه، اقدامی راهبردی و ضروری برای پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان و کشاورزان منطقه است که می‌تواند به شکل قابل توجهی به بهبود فرآیندهای صادرات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل عرضه محصولات در بازارهای هدف منجر شود.

وی افزود: ساوه یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در کشور به‌شمار می‌رود، اما متأسفانه سال‌ها از فقدان زیرساخت‌های مناسب برای صادرات و توزیع گسترده رنج می‌برد که اکنون این پایانه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه و تحول اقتصادی شهرستان باشد.

افزایش اشتغال و حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای افزود:با راه‌اندازی این پایانه، زمینه برای افزایش اشتغال پایدار، ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده، جذب سرمایه‌گذاری و همچنین حضور پررنگ‌تر محصولات کشاورزی شهرستان ساوه در بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشاورزی منطقه گفت:ساوه از ظرفیت‌های بالایی در تولید محصولاتی نظیر انار، پسته، صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای برخوردار است و لازم است با ایجاد چنین زیرساخت‌هایی، این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی واقعی تبدیل شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از همکاری و همراهی وزارت جهاد کشاورزی در صدور این مجوز، تصریح کرد: تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و وزرا، همواره در دستور کار بنده بوده و خواهد بود و اخذ این مجوز نمونه‌ای از نتایج گفت‌وگوهای مؤثر، پیگیری‌های مستمر و اهتمام به مطالبات مردم این ۲ شهرستان‌ است.

حجت الاسلام سبزی گفت:پایانه صادرات و واردات محصولات کشاورزی ساوه می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تأثیرات چشمگیری در بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان، توسعه اقتصادی منطقه و تقویت موقعیت شهرستان در حوزه صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد.

وی تاکید کرد: همچنین با توجه به ظرفیت‌های بالای تولید در این منطقه، بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند گام مهمی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن در کشور باشد.