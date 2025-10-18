سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه‌های کشاورزان شهرستان ساوه برای ایجاد بستری مناسب جهت فروش مستقیم محصولات، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای کشاورزی این شهرستان و نیاز به مکانی ایمن و مناسب برای عرضه مستقیم تولیدات، پیشنهاد احداث بازارچه سوغات و محصولات کشاورزی مطرح شد.

وی افزود: این بازارچه علاوه بر کمک به فروش بی‌واسطه تولیدات کشاورزان، محلی مناسب برای تأمین غذای سالم و محلی برای مسافران آزادراه ساوه – سلفچگان خواهد بود.



فرماندار ساوه با اشاره به همراهی دادستان شهرستان در مسیر قانونی شدن پروژه، گفت: مجوزهای اولیه صادر شده و در نشست اخیر با معاون وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای طرح تأکید شد و شرکت آزادراه نیز با در اختیار گذاشتن ماشین‌آلات و تجهیزات، همکاری ارزشمندی در آماده‌سازی زمین‌ها داشته است.

ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی ساوه

حسینی با اشاره به جایگاه ویژه ساوه در تولید محصولات کشاورزی گفت: شهرستان ساوه سالانه حدود ۱۷۰ هزار تُن انار تولید می‌کند و به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور شناخته می‌شود، همچنین طالبی، پسته، زعفران، انگور و سایر محصولات باغی و زراعی نیز در منطقه به میزان قابل توجهی تولید می‌شود.

فرماندار ساوه اظهار کرد: در این بازارچه، بیش از ۱۰۰ غرفه استاندارد در دو طرف آزادراه پیش‌بینی شده است که کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می‌توانند در قالب تعاونی در آن مستقر شوند همچنین امکانات رفاهی شامل پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، فضای استراحت، نمازخانه و رستوران‌های محلی نیز در طرح لحاظ شده است.

وی افزود: این بازارچه به‌صورت تعاونی و مشارکتی با حضور خود کشاورزان اداره خواهد شد تا منافع حاصل از فروش به طور مستقیم به تولیدکنندگان بازگردد.

حسینی افزود: هدف ما این است که کشاورز محصول خود را بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برساند و مسافران نیز بتوانند سوغات اصیل ساوه را با قیمت مناسب و اطمینان از کیفیت خریداری کنند.



فرماندار ساوه با تأکید بر روحیه جهادی و کار گروهی در اجرای این طرح، گفت: امیدواریم به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این پروژه باشیم چرا که بدون تردید چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، موجب ارتقای چهره گردشگری و اقتصادی شهرستان خواهد شد و به‌عنوان یادگاری ماندگار برای مردم ساوه باقی می‌ماند.

