حسینی: بازارچه بزرگ سوغات و محصولات کشاورزی در ساوه احداث می‌شود

ساوه – فرماندار ساوه از آغاز مراحل اجرایی احداث بازارچه بزرگ سوغات و محصولات کشاورزی در محور ساوه – سلفچگان با هدف حمایت از کشاورزان منطقه و عرضه مستقیم محصولات به مسافران خبر داد.

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه‌های کشاورزان شهرستان ساوه برای ایجاد بستری مناسب جهت فروش مستقیم محصولات، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای کشاورزی این شهرستان و نیاز به مکانی ایمن و مناسب برای عرضه مستقیم تولیدات، پیشنهاد احداث بازارچه سوغات و محصولات کشاورزی مطرح شد.

وی افزود: این بازارچه علاوه بر کمک به فروش بی‌واسطه تولیدات کشاورزان، محلی مناسب برای تأمین غذای سالم و محلی برای مسافران آزادراه ساوه – سلفچگان خواهد بود.

فرماندار ساوه با اشاره به همراهی دادستان شهرستان در مسیر قانونی شدن پروژه، گفت: مجوزهای اولیه صادر شده و در نشست اخیر با معاون وزیر راه و شهرسازی نیز بر تسریع در اجرای طرح تأکید شد و شرکت آزادراه نیز با در اختیار گذاشتن ماشین‌آلات و تجهیزات، همکاری ارزشمندی در آماده‌سازی زمین‌ها داشته است.

ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی ساوه

حسینی با اشاره به جایگاه ویژه ساوه در تولید محصولات کشاورزی گفت: شهرستان ساوه سالانه حدود ۱۷۰ هزار تُن انار تولید می‌کند و به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور شناخته می‌شود، همچنین طالبی، پسته، زعفران، انگور و سایر محصولات باغی و زراعی نیز در منطقه به میزان قابل توجهی تولید می‌شود.

فرماندار ساوه اظهار کرد: در این بازارچه، بیش از ۱۰۰ غرفه استاندارد در دو طرف آزادراه پیش‌بینی شده است که کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می‌توانند در قالب تعاونی در آن مستقر شوند همچنین امکانات رفاهی شامل پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، فضای استراحت، نمازخانه و رستوران‌های محلی نیز در طرح لحاظ شده است.

وی افزود: این بازارچه به‌صورت تعاونی و مشارکتی با حضور خود کشاورزان اداره خواهد شد تا منافع حاصل از فروش به طور مستقیم به تولیدکنندگان بازگردد.

حسینی افزود: هدف ما این است که کشاورز محصول خود را بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برساند و مسافران نیز بتوانند سوغات اصیل ساوه را با قیمت مناسب و اطمینان از کیفیت خریداری کنند.

فرماندار ساوه با تأکید بر روحیه جهادی و کار گروهی در اجرای این طرح، گفت: امیدواریم به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این پروژه باشیم چرا که بدون تردید چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، موجب ارتقای چهره گردشگری و اقتصادی شهرستان خواهد شد و به‌عنوان یادگاری ماندگار برای مردم ساوه باقی می‌ماند.

