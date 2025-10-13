بازپس گیری پایگاه «بگرام» منتفی است؛ حتی یک آمریکایی زنده برنخواهد گشت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل، الناز رحمت نژاد: «سید عیسی حسینی مزاری»، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان (آوا)، با حضور در ساختمان خبرگزاری مهر، با «محمدمهدی رحمتی»، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر و جمعی از مسئولان و خبرنگاران بخش بین‌الملل آن دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان این دیدار، رئیس مرکز تبیان پیرامون آخرین تحولات افغانستان، گستاخی‌های رئیس‌جمهور آمریکا در مورد پایگاه هوایی بگرام و روابط افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به گفتگو اختصاصی با خبرنگار گروه بین الملل گروه رسانه‌ای مهر پرداخت.

در ادامه، مشروح این گفتگو را مطالعه می‌کنید.

گفتگو را با نقش افغانستان در محور مقاومت شروع کنیم. این کشور چه نقشی در محور مقاومت دارد؟

شاید بتوان گفت افغانستان از اولین کشورهایی است که در حوزه محور مقاومت ظهور و بروز پیدا کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اولین کسانی که در کنار جمهوری اسلامی مبارزات آزادی خواهانه خود را شروع کردند و ۱۴ سال در برابر شوروی جنگیدند و بعدش هم ۲۰ سال دیگر در برابر آمریکا و بلوک غرب مبارزه کردند، مردم و مجاهدان افغانستان بودند.

افغانستان همواره در محور مقاومت مطرح بوده است. مردم افغانستان، شخصیت‌ها و جریان‌های اسلامی برای اولین بار در کابل از روز جهانی قدس و ملت فلسطین حمایت کردند. ۲۰ سال جنگ علیه آمریکا باعث شده است تا افغانستان، سیاست‌هایی مخالف سیاست آمریکا داشته باشد.

مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان تقریباً به عنوان یک جریان عمده محور مقاومت در افغانستان به وظایف خود در میدان مانند برپایی تظاهرات روز قدس و برگزاری مجالس و محافل مختلف و همچنین دفاع از جمهوری اسلامی عمل می‌کند. این مرکز، همچنین در سایر مباحث فلسطین، لبنان و یمن به ویژه بعد از طوفان الاقصی در فضای رسانه‌ای بیشترین و سنگین‌ترین کار را انجام می‌دهد.

مرکز تبیان و خبرگزاری صدای افغان در ۱۲ روزی که جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، در رسانه به تبیین این جنگ پرداختند. ممکن است حاکمیت افغانستان و مردم آن به صورت رسمی در محور مقاومت حضور نداشته باشند، اما موضع گیری های آن‌ها عملاً در راستای حمایت از محور مقاومت و محکومیت رژیم صهیونیستی قرار دارد.

با توجه به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره بازپس‌گیری پایگاه «بگرام» و رد قاطع آن توسط سخنگوی طالبان، نظر شما درباره احتمال افزایش تنش‌های نظامی خارجی در افغانستان چیست؟ چرا آمریکا به دنبال اشغال مجدد پایگاه بگرام است؟

ترامپ یک آدم احمق است و خدا را شکر که خدا دشمنان ما را از احمق‌ها قرار داده است. اولاً؛ این ادعای ترامپ با هدف تبلیغات و فرافکنی علیه طالبان صورت گرفته است. اگر طالبان با تبانی آمریکا روی کار می‌آمد، دیگر معنا نداشت ترامپ بگوید که پایگاه بگرام را به ما پس بدهید، معنای این ادعا این است که به هر حال آمریکایی‌ها و ترامپ، دشمن افغانستان هستند.

دوماً؛ مردم افغانستان ۲۰ سال در برابر آمریکا جنگیده‌اند و قطعاً این خواسته ترامپ محقق نشدنی خواهد بود. بارها حاکمیت و مقامات طالبان اعلام کرده‌اند که ما حتی حاضر به دادن یک وجب از خاک افغانستان به آمریکا یا هر بیگانه دیگر نیستیم. مردم افغانستان هم در برابر این خواسته جدی ایستادگی خواهند کرد. بنابراین بازپس گیری پایگاه بگرام کاملاً منتفی است. آمریکا و عوامل آن اگر بخواهند با استفاده از زور و تزویر در برابر افغانستان کاری کنند، گورستان را برای خودشان آماده می‌کنند. مطمئن باشید اگر یک آمریکایی وارد بگرام بشود، ۱۰ افغانستانی با آن مقابله خواهند کرد. ۱۰ آمریکایی بیاید، هزار افغانستانی خواهد آمد. یک آمریکایی زنده بیرون نخواهد رفت. آمریکا در طول ۲۰ سال که در افغانستان حضور داشت، شکست خورد. امروز که مجاهدان افغانستانی بعد از ۲۰ سال پیروز شده اند، ساختاری در این کشور تأسیس شده، ارتش ملی و اقتدار داریم. به هیچ وجه نه آمریکا و نه هیچ قدرت دیگری نمی‌تواند سیاست‌های خود را به ما تحمیل کند.

روسیه امسال نخستین کشوری شد که طالبان را به رسمیت شناخت. در این مدت، روسیه سعی کرده است از طالبان در تمام نشست‌های جهانی دفاع کند. این کشور در راستای ارتقای جایگاه طالبان، امیرخان متقی، وزیر خارجه افغانستان را نیز به عنوان عضو رسمی در نشست فارمت مسکو دعوت کرد. روسیه در افغانستان به دنبال چیست؟

افغانستان در یک موقعیت استراتژیک قرار دارد که روسیه، ایران، هند و چین می‌توانند متاثر از تحولات این کشور باشند. چهار کشوری که نام آن‌ها را بردم از ستون‌های اقتصادی شرق هستند. اتفاقات و تحولات غرب هم برای همین است که سعی داشتند نگذارند قدرت اقتصادی غرب به شرق منتقل بشود. علت حضور ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان هم همین بود که می‌خواست انتقال قدرت صورت نگیرد. روسیه، ایران و هند می‌دانند که برای رشد و شکوفایی بیشتر، افغانستان باید امن و آرام باشد. روسیه بر اساس همین سیاست افغانستان را به رسمیت شناخت و سعی دارد که افغانستان از آرامش و اقتدار جدی برخوردار باشد. چین و هند نیز همین نیت را دارند. ایران هم همین نیت را دارد و من مطمئن هستم که به تدریج این اتفاق در همه سطوح خواهد افتاد.

اخراج پناهجویان افغانستان از پاکستان به مسئله بسیار پر سروصدایی تبدیل شده است. این مسئله چرا شروع شده و چه تأثیری بر آینده روابط این دو کشور دارد؟

روابط پاکستان با افغانستان از ابتدا تا حالا خیلی نرمال نبوده است. پاکستان از اخراج مهاجران به عنوان یک اهرم فشار علیه افغانستان استفاده می‌کند؛ حاکمیت نوپایی که میراث دار ۲۰ سال تخریب غرب در افغانستان است. غرب در حضور ۲۰ ساله خود در این کشور خرابی‌های بسیاری به بار آورده است؛ خرابی اقتصادی، فکری، فرهنگی و رسانه‌ای. آسیب‌های غرب چنان عمیق است که ده‌ها سال هم کار کنیم نمی‌توانیم آن‌ها را جبران کنیم. با همه این تفاسیر، قطعاً ورود میلیونی مهاجران به افغانستان فشار وارد می‌کند. بر قیمت خانه‌ها و مغازه‌ها تأثیر می‌گذارد.

برگشت مهاجران به افغانستان و نداشتن مهاجر در پاکستان و هر کشور دیگر به نفع افغانستان و ثبات و صلح و امنیت آن است. پاکستانی‌ها بدترین برخورد را نسبت به پناهجویان افغانستان داشتند؛ نیروهای امنیتی و انتظامی، به مهاجران افغانستانی بی حرمتی کردند. اموال و پول‌های مهاجران ضبط شد. طبعاً، اینگونه رفتارها در روابط بین دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

نسبت به روابط ایران و طالبان چه دیدگاهی دارید؟

روابط طالبان افغانستان تاکنون با ایران خیلی خوب بوده است، اما کافی نیست. افغانستان می‌تواند برای ایران خیلی مهم باشد. ایران می‌تواند در حوزه اقتصادی، بازسازی و سرمایه گذاری افغانستان ورود جدی داشته باشد. افغانستان همچنان حامی جمهوری اسلامی ایران است.