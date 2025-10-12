به گزارش خبرنگار مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را محور اظهارات خود قرار داده و تهدید کرده است که در صورت عدم همکاری طالبان، «پیامدهای جدی» در انتظار خواهد بود. این موضوع بیش از آنکه صرفاً یک اقدام نظامی باشد، در چارچوب رقابت راهبردی واشنگتن با چین و بازسازی تصویر قدرت آمریکا قابل تحلیل است.

پایگاه هوایی بگرام، بزرگ‌ترین مرکز نظامی آمریکا در افغانستان و نمادی از نفوذ واشنگتن در آسیای جنوبی، پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱ به طالبان تحویل داده شد و تغییرات عمیقی در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ایجاد کرد.

ترامپ این پایگاه را اکنون به مثابه مهره‌ای حیاتی در رقابت با چین معرفی می‌کند و آن را موقعیتی نزدیک به امکانات هسته‌ای پکن می‌داند.

سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، در اینباره با اشاره به افزایش هژمونی و رویکردهای سلطه‌گرایانه آمریکا در دوران ترامپ، گفت: رویکردهای دخالت‌جویانه واشنگتن نه تنها در قاره آمریکا و اروپا، بلکه در گذرگاه‌های بین‌المللی نیز مشهود است. اخیراً بحث بازگشت آمریکا به پایگاه هوایی بگرام مطرح شده است.

صدرالحسینی با تأکید بر تاریخ مقاومت مردم افغانستان افزود: در طول یکصد سال گذشته، مردم افغانستان سه ابرقدرت خارجی را از کشور خود اخراج کرده‌اند که آخرین آن‌ها حدود چهار سال پیش آمریکایی‌ها بودند. تاریخ تمدنی و مبارزاتی افغانستان نشان می‌دهد که پس از خروج خفت‌بار آمریکا، احتمال بازگشت این کشور به سرزمین افغانستان و پایگاه بگرام بسیار ضعیف است و ملت افغانستان اجازه تصرف یا حضور نظامی را نخواهند داد.

وی با اشاره به تجربه تلخ آمریکا در این کشور ادامه داد: آمریکایی‌ها فراموش نکرده‌اند که طی ۲۰ سال مبارزه مردم افغانستان، تعداد زیادی از نیروهایشان کشته و زخمی شدند و جنازه‌ها و مجروحان از افغانستان به آمریکا منتقل شد. بنابراین، به نظر نمی‌رسد سخنان اخیر ترامپ قابلیت اجرایی داشته باشد.

صدرالحسینی همچنین به تحلیل برخی کارشناسان غربی اشاره کرد و گفت: برخی تحلیلگران تلاش دارند سلطه غرب را بزرگنمایی کنند و قدرت بلامنازع آن را به رخ ملت‌ها بکشند. در این تحلیل‌ها، کنترل تحرکات و موفقیت‌های چین و ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول حضور آمریکا در افغانستان گفت: ایران با امکاناتی کمتر از امروز توانسته بود در طول حضور نزدیک به ۲۰ ساله آمریکایی‌ها، از منافع ملی و امنیت خود دفاع قابل قبولی داشته باشد. امروز، توانمندی و اقتدار ایران نسبت به آن زمان افزایش یافته است؛ نمونه‌ای از این توانمندی را می‌توان در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه غزه و حمله موشکی ایران به پایگاه العدید قطر مشاهده کرد.

صدرالحسینی در پایان تأکید کرد: حتی در صورت احتمال حضور نظامی آمریکا در پایگاه بگرام، این اقدام نمی‌تواند علیه منافع ملی ایران تأثیری داشته باشد و مقامات ارشد دولت حاکم بر افغانستان نیز مقابله با هرگونه تجاوز خارجی به سرزمین خود را مورد تأکید قرار داده‌اند.