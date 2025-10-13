نقش جک نیکلسون در زندگی شان پن؛ او فرشته روی شانه من بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شان پن درمراسم معرفی فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» در جشنواره لومیر لیون، به دوست و همکارش جک نیکلسون صمیمانه ادای احترام کرد. این بازیگر و کارگردان که مهمان افتخاری جشنواره فیلم لومیر امسال در لیون است، در این مراسم با سخنانی احساسی درباره دوستش جک نیکلسون که بازیگر نقش اول فیلم است، به تحسین وی پرداخت.

این بازیگر-کارگردان با حضور روی صحنه برای معرفی فیلم افتتاحیه، در سالن بزرگ نمایش که همه بلیت‌هایش فروخته شده بود، برای لحظه‌ای کلماتش را گم کرد و گفت: انتظار چنین جمعیتی را نداشتم … تیری چیزی نگفته بود، فکر نمی‌کردم اینقدر عظیم باشد ... .

وی گفت: امشب اسم خودم را زیاد شنیدم. اما مشکلی نبود چون می‌دانستم «آشیانه فاخته» قرار است نمایش داده شود و شکی نبود که تحت این شرایط می‌توانم فروتنی لازم را به دست آورم، چون یکی از لحظات بزرگ و جادویی زندگی من در سینما، اولین باری بود که جک نیکلسون را در فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» ساخته میلوش فورمن دیدم. واقعاً مفتخرم که توانستم ۲ بار با جک کار کنم؛ با ۲ فیلم «قول» و «نگهبان عبور». او فرشته روی شانه‌های من بود و هنوز هم نمی‌توانم این تاثیر را فراموش کنم، هنوز هم نمی‌توانم تصور کنم که مک‌مورفی (شخصیت نیکلسون در «دیوانه از قفس پرید») با من همکاری کرده باشد.

شان پن خطاب به جمعیت ۵ هزار نفری که در سالن تونی گارنیه لیون - به عنوان یکی از مکان‌های کلیدی این جشنواره - گرد آمده بودند، از اولین تجربه تماشای فیلم و از زمانی گفت که فیلم سال ۱۹۷۵ در لس آنجلس اکران شد و او که نوجوان بود، به تماشایش نشست. وی گفت: یک سینمای کوچک کنار ساحل لس‌آنجلس بود که من آنجا می‌رفتم. در آن زمان، در اواخر دهه ۷۰ هر فیلمی که اکران می‌شد، نوعی رویداد بود. اما امروز برای به اشتراک گذاشتن این فیلم با یک نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله تردید نمی‌کنم، زیرا حتی کسانی که حوصله زیادی ندارند هم بلافاصله جذب آن خواهند شد.

پن در پاسخ به پرسش تیری فرمو مدیر جشنواره لومیر و رئیس جشنواره کن، مبنی بر اینکه آیا هنوز هم می‌توان فیلم‌هایی مانند «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» ساخت؟ گفت: من مدت‌هاست که دارم از مسیری که سینما به آن سمت رفته انتقاد می‌کنم، اما چیزهایی اتفاق می‌افتد که نمی‌شود نادیده گرفت. ۲ فیلم من اینجا در جشنواره امسال به اشتراک گذاشته می شود؛ «ماناس» و «ارزش احساسی». وقتی می‌بینی که یک کارگردان مستقل هنوز چه کارهایی می‌کند، باید همه شکایت‌ها را نادیده بگیری و باور کنی همه چیز هنوز هم ممکن است.

پیش از این، پن در کنار یواخیم تریه کارگردان فیلم «ارزش احساسی» که برنده جایزه بزرگ کن امسال بود، در مراسم افتتاحیه این فیلم در لیون شرکت کرد. وی در جشنواره امسال به عنوان تهیه‌کننده اجرایی، به معرفی و حمایت اولین فیلم بلند ماریانا برنان با عنوان «ماناس» هم خواهد پرداخت.

پن برنامه فشرده‌ای در جشنواره لومیر دارد و قرار است در یک برنامه ویژه نسخه جدیدی از فیلم پرفروش خود «به سوی طبیعت وحشی» محصول ۲۰۰۷ را با زیرنویس ارائه کند. وی همچنین در یک مسترکلاس با تماشاگران لومیر شرکت خواهد کرد.

جشنواره لومیر هر سال پذیرای صدها هزار نفر است که برای دیدن فیلم‌های کلاسیک و معاصر روی پرده‌های بزرگ در حدود ۳۰ مکان گرد می‌آیند.

اسکات کوپر کارگردان که فیلم جدیدش «اسپرینگستین: مرا از ناکجاآباد نجات بده» را برای اولین بار در لومیر به نمایش گذاشت نیز پیش از مراسم افتتاحیه روی فرش قرمز از حضور گسترده تماشاگران هیجان زده شد و گفت: فوق‌العاده است، کاش جشنواره‌هایی از این دست، همه جا داشتیم.

علاوه بر پن و کوپر، شو کی بازیگر و فیلمساز تایوانی، تراویس نایت رئیس استودیو لایکا، کوستا گاوراس، والریا گولینو، دومینیک بلان برنده ۳ جایزه سزار و برتراند بونلو از چهره‌های سینمای فرانسه نیز روی سن مراسم فیلم میلوش فورمن حضور یافتند.