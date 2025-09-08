به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شان پن به عنوان تهیه‌کننده اجرایی به «ماناس» اولین فیلم بلند ماریانا برنان پیوست. این فیلم برزیلی جایزه بهترین کارگردانی را در بخش مستقل و موازی روزهای جشنواره فیلم ونیز دریافت کرده است.

پیش از پن، والتر سالس کارگردان برزیلی «من هنوز اینجا هستم»، ژان پیر و لوک داردن، و ماریا کارلوتا برونو تهیه‌کننده «من هنوز اینجا هستم»، به عنوان تهیه‌کنندگان اجرایی فیلم معرفی شده بودند.

پن گفت: پس از «من هنوز اینجام» والتر سالس، فیلم «ماناس» ساخته ماریانا برنان، راه ماندگارترین میراث سینمایی برزیل را ادامه می‌دهد و از آن دست فیلم‌های با اهمیت اجتماعی است که هرگز به جنجال تن نمی‌دهند و با اعتماد به نفس، مشکلات و شجاعت شخصیت‌های خود را به تصویر می‌کشند. «ماناس» عمیقاً احساسی، تکان‌دهنده و مهم است. بعد از تماشای آن احساس کردم که باید دوباره پوستم را به تن کنم.

برنان در مورد حمایت پن از فیلم و اضافه شدن او به عنوان تهیه‌کننده اجرایی گفت که وی را اولین بار در جشنواره کن و در شبی دیده که جایزه استعداد نوظهور زنان در حرکت را در کنار نیکول کیدمن دریافت کرد.

وی افزود: آن شب، شبی سرنوشت‌ساز در حرفه من بود، عمیقاً احساساتی شده بودم و از صمیم قلب درباره زنان و کودکانی که اغلب ساکت هستند، صحبت کردم. پس از سخنان من، شان به من گفت باید شخصی که این کلمات را ادا کرده بشناسد و فیلمی را که آن شب بسیاری از تماشاگران را تحت تأثیر قرار داده بود، ببیند.

وی افزود: پس از تماشای «ماناس»، او با من تماس گرفت و گفت چقدر از فیلم متأثر شده و قدرت سینمایی و داستانی فیلم برای تصویر کردن داستانی که گفتنش سخت است، را تحسین کرد و داستانی که واقعیت زندگی زنان و کودکان بی‌شماری را نه تنها در اعماق آمازون، بلکه در سراسر جهان منعکس می‌کند، ستود. از همان لحظه او خود را متعهد به کمک به افزایش آگاهی در مورد فیلم کرد و گفت صدای فیلم باید به مخاطبان آن برسد.

وی با تجلیل از شجاعت شان پن به عنوان یک فعال اجتماعی و انسان‌دوست، گفت «ماناس» هم برای برانگیختن همدلی و الهام بخشیدن به تغییرات اجتماعی و سیاسی زاده شد. این کارگردان از والتر سالس، ماریا کارلوتا برونو و برادران داردن به عنوان دیگر تهیه کنندگان اجرایی تشکر کرد.

برنان که کارش را با ساخت مستند آغاز کرد، حاصل ۱۰ سال تحقیق در آمازون را در «ماناس» ارائه کرد که داستان یک دختر ۱۳ ساله اهل جزیره مارخو را روایت می‌کند. او در جامعه‌ای که خشونت علیه زنان و کودکان را نادیده می‌گیرد، در نهایت کنترل سرنوشت خود را به دست می‌گیرد و برای همیشه سرنوشت خانواده‌اش را تغییر می‌دهد.

«ماناس» تاکنون ۲۶ جایزه بین‌المللی دریافت کرده که شامل جایزه بهترین کارگردانی در جشنواره ونیز، جایزه استعداد نوظهور زنان جشنواره کن، جایزه تازه وارد بین‌المللی در جشنواره بین‌المللی فیلم مانهایم-هایدلبرگ ۲۰۲۴، جایزه منتقدان برای بهترین فیلم برزیلی در چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو و جایزه تماشاگران در پنجاهمین جشنواره فیلم آمریکایی هوئلوا ایبرو است.

«ماناس» یکی از ۱۶ عنوانی است که در فهرست انتخاب برزیل برای جوایز اسکار جای دارد و اگر به عنوان نماینده این کشور برای اسکار امسال انتخاب شود، برنان سومین زنی خواهد بود که فیلمش به اسکار می‌رود.

این فیلم پیش از این در برزیل، بلژیک، فرانسه، هلند، لوکزامبورگ و پرتغال اکران شده و در برزیل ۱۳ هفته روی پرده سینماها بود و در بیش از ۷۰ سینما به نمایش درآمد که برای یک فیلم مستقل هنری یک موفقیت غیرمعمول است.