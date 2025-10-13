دریافت 20 MB کد خبر 6620577 https://mehrnews.com/x39hrQ ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲ کد خبر 6620577 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲ خاطره شنیدنی حجت الاسلام پناهیان از دیدار با شهید نصرالله علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه از خاطرات شنیدنی خود در دیدار با شهید نصرالله می گوید. کپی شد مطالب مرتبط مراسم رونمایی از کتاب «تکوین حزب الله» کتاب «تکوین حزبالله» برای اهالی علوم اجتماعی مهم است حزبالله بزرگترین مراسم فرهنگی دنیا را با حضور ۷۵ هزار نفر برگزار کرد خالد قدومی: مردم غزه به ۷ اکتبر افتخار می کنند برچسبها علیرضا پناهیان سیدحسن نصرالله حزب الله لبنان حضرت آیت الله خامنهای
