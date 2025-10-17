مهدی حاج موسایی تکواندوکار وزن سوم تیم ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد حضور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: وزن ۶۳- کیلوگرم با حضور ۸۵ تکواندوکار از کشورهای مختلف یکی از شلوغترین اوزان این دوره از مسابقات است. همه قهرمانان جهان و المپیک حضور دارند و برخی از مدعیان هم از با تغییر وزن آمده اند. این به معنای آن است که کار سخت و دشواری پیش رو دارم.

وی ادامه داد: با بیشتر حریفانم در تورنمنت‌های مختلف مبارزه کرده و شناخت نسبی از سبک مبارزه آنها دارم. موضوعی که باعث شده برای این رقابت‌ها حریفان را آنالیز کرده و برای هر مبارزه برنامه خاصی داشته باشم. این چالش‌ها برای من انگیزه‌بخش است؛ چراکه رقابت با بهترین‌های دنیا باعث رشد و پیشرفت واقعی می‌شود. امیدوارم در این مسیر با لطف خدا بتوانم از هر مبارزه سربلند بیرون بیایم.

این ملی پوش تکواندو با بیان اینکه این سومین حضورش در رقابت‌های جهانی است، اظهار داشت: از حضور در دو دوره گذشته مسابقات جهانی تجربیات ارزشمندی کسب کردم که حالا به من کمک می‌کند تا هوشمندانه‌تر و با تمرکز بیشتری در میدان حاضر شوم. هدفم این است که از تمام ظرفیت و تجربه‌ام استفاده کنم تا بهترین نتیجه ممکن را برای تیم ملی و مردم عزیز کشورم رقم بزنم.

حاج موسایی ادمه داد: همه اعضای تیم در آمادگی بسیار خوبی قرار دارند. همه با انگیزه، باانرژی و متحد هستند. ترکیب فعلی تیم ملی از بهترین تکواندوکاران کشور تشکیل شده و به‌جرات می‌توان گفت همه بازیکنان توانایی مدال‌آوری دارند. فضای تیم مثبت، صمیمی و حرفه‌ای است و این موضوع به بالا رفتن روحیه ملی‌پوشان کمک زیادی کرده است.

وی افزود: خدا را شکر، از نظر بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم. تمرینات منظم و هدفمندی که از سوی کادر فنی طراحی و اجرا شد خیلی به روند رو به رشد تیم کمک کرد. برنامه ریزی ها دقیق بوده و هر روز نسبت به روز قبل آماده‌تر شده‌ایم. با نزدیک شدن به زمان اعزام، بدن‌ها به اوج آمادگی می‌رسد و امیدوارم در روز مسابقه در بهترین شرایط بدنی و روحی قرار داشته باشم.

قهرمان آسیا در پایان گفت: برای کسب مدال آن هم از نوع خوش رنگش در مسابقات جهانی باید بدون نام و عنوان رقیب مبارزه کرد. هر مبارزه حکم یک فینال را دارد و از همان ابتدا باید سخت تلاش کرد و بازی به بازی پیش رفت. با تمام توان به میدان می‌روم. تلاش کرده‌ام از نظر بدنی، ذهنی و فنی در بالاترین سطح باشم. ان‌شاءالله بتوانم با عملکردی درخشان پاسخ زحمات کادر فنی و دعای مردم را بدهم. هر نتیجه‌ای که رقم بخورد، با ایمان و توکل بر خداست؛ اما یقین دارم تیم ملی ایران در این رقابت‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.