تاریخچه حضور تکواندو ایران در جهان/ رئیس فدراسیون پرافتخارترین ورزشکار

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای قهرمانی تکواندوی جهان از سال ۱۹۷۵ به میزبانی سئول کشور کرهجنوبی آغاز شد و تیم ملی نیز از دوره دوم در سال ۱۹۷۹ عازم این رقابتها شد. در تاریخ ۴۷ ساله این مسابقات تاکنون ۲۴ دوره از مسابقات قهرمانیجهان (هر دو سال یکبار) برگزار شده که تکواندوی ایران غیر از پنج دوره (اولین، سومین، پنجمین، هشتمین و یازدهمین دوره) در سایر ادوار مختلف حضور داشته است.
در ۲۱ دوره حضور، ۱۰۷ تکواندوکار در ترکیب تیمملی ایران حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را تجربه کردند و در این بین ۵ تکواندوکار بیشترین حضور را داشتهاند. هادی ساعی، سجاد مردانی، مجید افلاکی(سرمربی فعلی تیم ملی)، فیضالله نفجم و یوسف کرمی پنجبار حضور در رقابتهای جهانی را تجربه کردهاند. سیدحسن زاهدی، فریبرز دانش، بیژن مقانلو، مهدی بیباک و بهزاد خداداد با چهار دوره حضور در رتبه بعدی هستند. فریبرز عسکری، علی تاجیک، محمدرضا مهدیزاده، مرتضی رستمی، علیرضا نصرآزادانی، مسعود حجیزواره، مهران برخورداری و مهدی خدابخشی نیز هر کدام با سه دوره حضور در جایگاه بعدی قرار دارند. میرهاشم حسینی، مهدی حاجی موسایی، متین رضایی و فرزان عاشورزاده دوبار تجربه حضور در جهانی را دارند.
علی حاجیپور، نادر خدامرادی، فرجام دانش، رضا مهماندوست، فرزاد ذرخش، حسن اصلانی، میثم باقری، رضا نادریان، محمد باقریمعتمد، فرزاد عبداللهی، امید عمیدی، ابوالفضل یعقوبی و آرمین هادیپور نیز دو دوره و حسین ربیعزاده، شهید شهرامفر، مرحوم منصور فکوری، سلیمان علینصب، صادق عطاردی، داود میمندی، فیروز اسبقی، جهانبخش ریزهوندی، عبدالله مؤمن، غلامرضا سعیدی، محمود ملکزاده، فیضل دانش، خسرو یحییزاده،، مجید صلاحی، محمد قصری، مجید عبادی، ابوالحسن شاهوردی، داود نقیپور، سیروس رضایی، منصور باقری، سید مهرداد رکنی، بروز کوهگرد، محمد زرینکلاه، مجید امینترابی، اصغر طهماسبی، وحید عبداللهی، هادی افشار، علیرضا شکوری، مهدی احمدی، حسین اکبری، هادی مستعان، محمد خمسه، بهنام اسبقی، سیداحسان نقیبزاده، محمد کاظمی، سعید رجبی، پوریا عرفانیان، محمدحسن پلنگافکن، سروش احمدی ، علیرضا نادعلیان، علیرضا حسین پور، حسین لطفی، آرین سلیمی، رضا کلهر، ابوالفضل عباسی نیز یکبار به مسابقات قهرمانیجهان اعزام شدهاند.
اما از حیث کسب مدال در تاریخ ادوار برگزاری رقابتهای قهرمانیجهان، هادی ساعی بهعنوان پرافتخارترین قهرمان ایرانی معرفی میشود؛ رئیس فعلی فدراسیون تکواندو، در سال ۱۹۹۹ اولین مدال طلای خود را در رقابتهای قهرمانیجهان ادمونتون کانادا بهدست آورد و سپس در سال ۲۰۰۳ نایبقهرمان جهان در رویداد گارمیش آلمان شد. او در سال ۲۰۰۵ و بعد از ششسال دومین مدال طلای خود را از مادرید اسپانیا شکار کرد و آخرین نشان او به سال ۲۰۰۷ پکن میرسد؛ یکسال پیش از اتفاق تاریخی که منجر به کسب مدال طلای المپیک ۲۰۰۸ پکن و تبدیل به پرافتخارترین المپین ایران با دو مدال طلا و یک برنز شود.
پس از هادی ساعی، قهرمان نامآشنای دیگری در رتبه دوم جای دارد؛ «یوسف کرمی» مدالآوری خود در عرصه جهانی را از قهرمانی جهان ۲۰۰۳ آلمان با کسب نشان طلا آغاز کرد و هشتسال بعد در کرهجنوبی آن را تکرار کرد، کرمی در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ بهترتیب در رقابتهای قهرمانیجهان دانمارک و اسپانیا صاحب دو نشان برنز شد تا پس از هادی ساعی با کسب دو نشان طلا و دو برنز دومین تکواندوکار پرافتخار ایرانی باشد.
در رده سوم، نام «بهزاد خداداد» با کسب یک طلا و دو نقره دیده میشود؛ تکواندوکاری که برای سالها بهعنوان «قهرمان بیرقیب سبکوزن» جهان شناخته میشد. خداداد ابتدا در سال ۲۰۰۱ در رقابتهای قهرمانیجهان جیجو کرهجنوبی با خوشفکری همه رقبا را شکست داد و مدال طلا را تصاحب کرد. خداداد در دو دوره بعدی مسابقات جهانی در گارمیش و مادرید نشان نقره دیگر به جمع مدالهایش اضافه کرد.
مرتضی رستمی و محمد باقریمعتمد دیگر قهرمانان ایرانی بودند که با کسب یک نشان زرین و و دو نقره به مدالآوران پرافتخار تکواندو ایران تبدیل شدند. مجید افلاکی و مسعود حجیزواره کارنامه پرباری دارند، دو ملیپوش اسبق شایسته ایران در ویترین افتخارات خود یک مدال طلا و یک برنز جای دادهاند. همچنین ناهید کیانی به عنوان تنها بانوی تاریخ ساز ایران به تک نشان طلای تیم ایران در باکو ۲۰۲۳ دست یافت و تا به اینجا پرافتخارترین بانوی تکواندوکار ایرانی است.
کیمیا علیزاده نیز موفق به کسب یک مدال نقره و یک برنز شده است و همچنین مهلا مومنزاده نیز در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ منچستر به مدال نقره دست یافت.
اسامی کامل مدالآوران تکواندو ایران در مسابقات قهرمانیجهان
مدال طلا: هادی ساعی و یوسف کرمی(دو مدال طلا)، مجید افلاکی، بهزاد خداداد، مرتضی رستمی، محمد باقریمعتمد علیرضا نصرآزادانی، فرزاد عبداللهی، بهنام اسبقی، فرزان عاشورزاده، مسعود حجیزواره، مهدی خدابخشی و ناهید کیانی
مدال نقره: بهزاد خداداد( ۲ مدال)، سیدحسن زاهدی، مهرداد رکنی، حسن اصلانی، مهدی بیباک، هادی افشار، هادی ساعی، علی تاجیک، فیضالله نفجم، امید غلامزاده، مرتضی رستمی، رضا نادریان، محمد باقریمعتمد، سجاد مردانی، هادی مستعان، کیمیا علیزاده، میرهاشم حسینی، آرمین هادیپور، مهلا مومنزاده و سروش احمدی
مدال برنز: میثم باقری و یوسف کرمی(دو مدال)، سیدحسین ربیعزاده، نادر خدامرادی، فیضل دانش، فرزاد ذرخش، حسن زاهدی، فریبرز دانش، سیروش رضایی، فریبرز عسکری، بیژن مقانلو، مجید افلاکی، امید غلامزاده، هادی ساعی، حسین تاجک، کورش رجلی، کیمیا علیزاده، ابوالفضل یعقوبی، مسعود حجیزواره، آرمین هادیپور، سجاد مردانی، مهران برخورداری، رضا کلهر، آرین سلیمی و متین رضایی
نظر شما