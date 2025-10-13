تصادف مرگبار در آفریقای جنوبی؛ دست کم ۴۲ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در پی تصادف یک دستگاه اتوبوس در استان «لیمپوپو» در شمال آفریقای جنوبی دست کم ۴۲ نفر جان باختند.

وزارت حمل و نقل آفریقای جنوبی اعلام کرد که جانباختگان شامل ۱۸ زن، ۱۷ مرد و هفت کودک می‌شوند.

همچنین به گفته مقامات، بیش از ۳۰ مسافر نیز پس از این سانحه به بیمارستان منتقل شده‌اند.

مقامات گفته‌اند که این اتوبوس که در آن شهروندان مالاویا و زیمبابوه نیز حضور داشتند، پس از آنکه کنترل خود را از دست داد، در شانه خاکی جاده روی سقف متوقف شد.

امدادگران همچنان در تلاش برای خارج کردن تعدادی از مسافرانی هستند که داخل اتوبوس گرفتار شده‌اند و جاده نیز بسته شده است.