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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

«اف‌ای‌تی‌اف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد

«اف‌ای‌تی‌اف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرد.

پیش از این آفریقای جنوبی و نیجریه، دو اقتصاد بزرگ در جنوب صحرای آفریقا، در سال ۲۰۲۳ به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اضافه شده بودند. موزامبیک نیز از سال ۲۰۲۲ و بورکینافاسو از سال ۲۰۲۱ در این فهرست قرار داشتند.

تحلیلگران می‌گویند که حذف کشورها از این فهرست ممکن است ورود سرمایه به این کشورها را تسهیل کرده و تأخیر در معاملات را کاهش دهد.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی ابزارهای خود را برای کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسعه داده است، نیجریه هماهنگی بین آژانس‌ها را تقویت کرده است، موزامبیک تبادل اطلاعات مالی را بهبود بخشیده است و بورکینافاسو نظارت بر مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی را افزایش داده است.

کد مطلب 6632992

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