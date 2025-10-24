به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به عنوان نهاد جهانی مبارزه با جرایم مالی امروز جمعه، چهار کشور آفریقایی شامل آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرد.

پیش از این آفریقای جنوبی و نیجریه، دو اقتصاد بزرگ در جنوب صحرای آفریقا، در سال ۲۰۲۳ به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اضافه شده بودند. موزامبیک نیز از سال ۲۰۲۲ و بورکینافاسو از سال ۲۰۲۱ در این فهرست قرار داشتند.

تحلیلگران می‌گویند که حذف کشورها از این فهرست ممکن است ورود سرمایه به این کشورها را تسهیل کرده و تأخیر در معاملات را کاهش دهد.

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی ابزارهای خود را برای کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسعه داده است، نیجریه هماهنگی بین آژانس‌ها را تقویت کرده است، موزامبیک تبادل اطلاعات مالی را بهبود بخشیده است و بورکینافاسو نظارت بر مؤسسات مالی و نهادهای نظارتی را افزایش داده است.