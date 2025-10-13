  1. استانها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

ورمقانی: حمایت از ورزشکاران پارالمپیک عامل درخشش در مسابقات جهانی است

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی استاندار کردستان گفت: ورزشکاران استان با وجود تمام محدودیت‌ها،در عرصه‌های جهانی و آسیایی افتخارآفرینی کرده‌اند وبرای افزایش حمایت از آنها همکاری نهادها نیاز است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پارالمپیک که در سالن آزادی سنندج برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای چشمگیر ورزشکاران پارالمپیک استان، گفت: ورزشکاران کردستان در مسابقات جهانی و آسیایی همواره باعث افتخار بوده‌اند و باوجود تمامی محدودیت‌ها، توانسته‌اند در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه خود را ثابت کنند.

وی با اشاره به موفقیت‌های فراوان ورزشکاران کردستان در رقابت‌های جهانی، افزود: ما در کردستان قهرمانان بسیاری داریم که موفقیت‌های آن‌ها نمایانگر توانمندی، پشتکار و اراده قوی این ورزشکاران است.

ورمقانی با تاکید بر اهمیت حمایت از ورزشکاران، تصریح کرد: تمامی نهادها و مسئولان باید در راستای حمایت از ورزشکاران پارالمپیک قدم بردارند تا بتوانیم مشکلات این گروه را کاهش دهیم و با تقویت حمایت‌ها، شاهد درخشش بیشتر ورزشکاران کردستان در مسابقات جهانی و حتی المپیک خواهیم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: برگزاری چنین مراسم‌هایی باعث جلب توجه بیشتر به ورزشکاران کم‌اندام و توان‌یاب می‌شود و این امر می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای رقابت‌های ورزشی بیشتر کند.

وی اشاره کرد: ما در معاونت اجتماعی استانداری کردستان متعهد هستیم که این حوزه را بیش از پیش تقویت کرده و ظرفیت‌های ورزش استان را شناسایی و شکوفا کنیم.

ورمقانی تصریح کرد: کردستان دارای استعدادهای فراوان در رشته‌های مختلف ورزشی است و باید از این استعدادها به‌ویژه در شهرستان‌ها بهره‌برداری شود.

