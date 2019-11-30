۲۲۳ میلیون تومان به هیئت های ورزشی سنندج کمک مالی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فردین ورمقانی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از اعضای تیم بانوان هیئت هندبال سنندج که به مناسبت قهرمانی در مسابقات لیگ دسته یک هندبال بانوان باشگاه های شمال کشور با حضور فرماندار شهرستان سنندج برگزار شد، اظهار داشت: این تیم در سال های گذشته موفقیت های بسیاری را به دست آورده و توانسته بود در رقابت های لیگ برتر کشور سه دوره مقام دوم را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: متاسفانه در مقطع زمانی به دلیل مشکلات مالی از ادامه حضور در رقابت های لیگ برتر باز ماند و اکنون با حمایت های بخش خصوصی توانسته به روزهای خوب خود بازگردد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سنندج ادامه داد: امسال تا کنون ۱۶ میلیون تومان به هیئت هندبال این شهرستان کمک مالی شده که امیدواریم بتوانیم با حمایت مسئولان کمک های بیشتری به این هیئت موفق داشته باشیم.

ورمقانی یادآور شد: همچنین در آینده نزدیک ۶۲ میلیون تومان دیگر به ۴۰ هیئت ورزشی تحت نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان سنندج پرداخت می شود.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با حمایت های مسئولان ارشد استان و شهرستان تیم بانوان هیئت هندبال سنندج بتواند در دور دوم رقابت های دسته اول کشور به مقام قهرمانی برسد و جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد.

گفتنی است طی ماه گذشته مسابقات لیگ دسته یک هندبال بانوان باشگاه های شمال کشور در قزوین برگزار شده بود که در نهایت این مسابقات با قهرمانی تیم هیئت هندبال سنندج نماینده استان کردستان به پایان رسید و به همین مناسبت و با هدف بالا بردن روحیه ورزشکاران جوان و نوجوان این تیم طی مراسمی فرماندار شهرستان سنندج با این ورزشکاران خوش آتیه دیدار و گفت و گو کرد و در پایان نیز از آنان تجلیل به عمل آمد.

لازم به ذکر است مبینا زمانی، اسرا مرادی، هدیه ویسی، نسا مردوخی، مونا خانی، تینا بدری، منا درودگر، شادی تاشان، کارن اصلانی، نگین رحمانی، ثنا کمانگر، آنیتا قمری، نشاط بغدادی، پریا غلامیان، هانیه قصلانی، سمیرا شهری و سکینه خضرلو با هدایت اسری فتاحی و سرپرستی هدیه میرکی اعضای تیم بانوان هیئت هندبال سنندج را تشکیل می دهند که امروز از تمامی آنان تجلیل به عمل آمد.