۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

خاکی: افزایش تعداد ورزشکاران پارالمپیکی از اهداف کردستان است

سنندج- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان، گفت: این استان در پی افزایش تعداد ورزشکاران پارالمپیکی در مسابقات بین‌المللی و تلاش برای حضور پررنگ‌تر در پاراآسیایی و پارالمپیک‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پارالمپیک که در سالن آزادی سنندج برگزار شد، با تاکید بر موفقیت‌های چشمگیر ورزشکاران پارالمپیکی استان، گفت: ورزشکاران پارالمپیکی کردستان از موفق‌ترین و افتخارآفرین‌ترین ورزشکاران کشور هستند و ما در تلاشیم تا تعداد این قهرمانان را در مسابقات پاراآسیایی و پارالمپیکی افزایش دهیم.

خاکی با اشاره به تحولات مثبت در عرصه ورزش پارالمپیک کردستان، ادامه داد: در دهه‌های گذشته، کردستان تنها یک نماینده در مسابقات پارالمپیک داشت، اما امروز شاهد تغییرات قابل توجهی هستیم و تعداد ورزشکاران استان در این رقابت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: این ورزشکاران در رقابت‌های جهانی و آسیایی افتخارآفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در رشته والیبال نشسته، سه نماینده از استان کردستان در اردوهای تیم ملی شرکت کرده‌اند، افزود: تلاش براین است تا در مسابقات پاراآسیایی که شهریور سال آینده در شهر ناگویا ژاپن برگزار می‌شود موفقیت‌های بیشتری از ورزشکاران استان را ثبت کنیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به دستاوردهای برجسته ورزشکاران پارادومیدانی استان، خاطرنشان کرد: ورزشکاران پارادومیدانی کردستان در سال‌های گذشته افتخارات بزرگی برای کشور کسب کرده‌اند و با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، انتظار داریم که در آینده نیز شاهد موفقیت‌های چشمگیر بیشتری در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.

خاکی در ادامه توضیح داد: این مراسم با همکاری چهار هیئت ورزشی جانبازان و توانیابان، نابینایان و کم‌بینایان، ناشنوایان و کم‌شنوایان و بیماران خاص و پیوند اعضا برگزار شده که در این هیئت‌ها بیش از ۳۰ رشته ورزشی فعال است و تاکنون حدود هزار ورزشکار در این رشته‌ها سازماندهی شده‌اند.

وی با تاکید بر نقش مهم این ورزشکاران در موفقیت‌های ورزشی استان، گفت: ورزشکاران توان‌یاب یکی از موفق‌ترین و فعال‌ترین هیئت‌های ورزشی استان هستند و از مهم‌ترین قهرمانان استان به شمار می‌آیند.

خاکی افزود: قهرمانان توان‌یاب در رشته‌های مختلف ورزشی الهام‌بخش جامعه هستند و موفقیت‌های آن‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌ها نمی‌توانند مانع رشد و درخشش انسان‌ها شوند و تنها اراده و پشتکار است که می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ منجر شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان همچنین تاکید کرد: حمایت از ورزشکاران توانیاب یک مسئولیت اجتماعی است و همه دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌ها و خیران ورزشی باید در این زمینه فعال باشند تا شاهد موفقیت‌های آنان باشیم.

