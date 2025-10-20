به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعدادهایبرتر ورزش کشور که در سنندج برگزار شد، به اهمیت این رویداد بزرگ ورزشی اشاره و اظهار کرد: میزبانی شایسته کردستان از این مسابقات میتواند به یک برند ملی برای استان تبدیل شود و این فرصتی است تا توانمندیها و ظرفیتهای بالای ورزشی کردستان در سطح کشور به نمایش گذاشته شود.
ورمقانی همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی میان تمامی دستگاههای اجرایی و ادارهکل ورزش و جوانان استان برای برگزاری هرچه بهتر این المپیاد تأکید کرد و افزود: با توجه به برگزاری همزمان چندین رویداد بزرگ کشوری در کردستان، همه دستگاههای اجرایی باید همکاریهای لازم را برای موفقیت این مسابقات داشته باشند تا این رویداد بهصورت آبرومند و با شکوهی برگزار شود.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان در ادامه گفت: حوزه ورزش یکی از مهمترین و ارزشمندترین حوزهها در استان است و کردستان در بسیاری از رشتههای ورزشی دارای ورزشکاران سرآمد و توانمندی است.
ورمقانی اذعان کرد: میزبانی از این مسابقات باید شایسته جایگاه ورزشی استان باشد و بتواند تصویری مثبت از ظرفیتهای ورزشی استان در ذهن عموم کشور ایجاد کند.
شایان ذکر است که هفتمین دوره المپیاد استعدادهایبرتر ورزش کشور در ۲۸ رشته ورزشی مختلف برگزار خواهد شد.
استان کردستان در تاریخ اول و دوم آبان ماه ۱۴۰۴ میزبان ۴۰۰ ورزشکار در رشته دومیدانی خواهد بود.
این ورزشکاران پسر در گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال از سراسر کشور در استادیوم ۱۵ هزار نفری ۲۲ گلان سنندج به رقابت خواهند پرداخت.
این رویداد بزرگ ورزشی، فرصتی برای استان کردستان است تا علاوه بر معرفی استعدادهای ورزشی خود، بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در حوزه ورزش ک شور مطرح شود.
