ورزشکاران مدال آور کردستانی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران رقابتهای آسیایی و بین المللی اظهار داشت: ورزشکاران استان در این رقابتها و دیگر مسابقه های استانی و منطقه ای خوش درخشیدند و ثابت کردند که با حمایت و توجه مسئولان می توانند پرچم کشورمان را در مسابقات آسیایی و جهانی با افتخار به اهتزاز در آورند.

فرهاد عبدالهی گفت: استان کردستان دارای پتانسیلهای بالایی است و ورزشکاران استان باید به بهترین شکل از این نعمت خدادادی در راستای ارتقای ورزش استان استفاده کنند و در این راستا همکاری تمامی دستگاه های دولتی برای رسیدن به موفقیت در ورزش لازم است.

وی با اشاره به اینکه یکی از راه های مهم تحقق شاخص های تقویت ورزش کردستان توسعه امکانات و تامین زیر ساخت هاست، افزود: سرانه ورزشی کردستان با بهره برداری از 18 باب سالن ورزشی در دست ساخت به بیش از 33 سانتیمتر افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان ادامه داد: در سال جاری استان کردستان میزبان 87 مسابقات قهرمانی کشوری و منطقه ای بوده که این نشان دهنده توانمندی استان در برگزاری مسابقات به بهترین شکل است.

عبدالهی بیان کرد: کسب 119 مدال طلا، 121 مدال نقره، 177 مدال برنز در سال جاری و کسب 20 عنوان قهرمانی، 14 عنوان دومی و 17 عنوان سومی از جمله درخششهای جوانان این مرزو بوم در عرصه های ملی و فراملی رقابت های ورزشی است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 52 هزار و 314 نفر از ورزشکاران استان تحت پوشش بیمه ورزشی هستند که انتظار می رود با برنامه ریزیهای مناسب در سال آینده باید این آمار با افزایش بیشتری مواجه شود.

وی با اشاره به جایگاه مناسب ورزش استان کردستان در سطح کشور اظهار داشت: در حال حاضر 10 تیم ورزشی استان کردستان در لیگ برتر کشور، هفت تیم در لیگ دسته اول و سه تیم در لیگ دسته دوم حضور دارند که این مهم نوید بخش پیشرفت خوب و امیدوار کننده ورزش در این استان است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان استان کردستان نقش اساسی را در راستای توسعه و پیشرفت ورزش ایفا می کنند، افزود: انتظار می رود که با پشتکار و تلاش بالا در راستای این امر خطیر گامهای بهتری برداشته شود.

این مراسم با حضور مسئولان استانی و رئیس های هیئتهای ورزشی استان و جمعی از ورزشکاران در سالن آمفی تئاتر تربیت بدنی استان کردستان برگزار شد.