عزم وزارت نفت، مانع هدررفت ۷۱۱ میلیارد تومان منابع کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کارت‌های سوخت به‌عنوان ابزاری مهم در مدیریت مصرف سوخت و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در کشور طراحی شده‌اند و به‌صورت ویژه برای تخصیص و نظارت بر مصرف بنزین در خودروها استفاده می‌شوند، اما به‌تازگی گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد بیش از ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در کشور شناسایی شده که سبب جلوگیری از هدر رفت روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین می‌شود؛ آماری تکان‌دهنده که نه‌تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه سبب افزایش فشار بر منابع سوختی می‌شود.

این کارت‌ها به‌نحوی در سیستم سوخت‌گیری خودروها مورد استفاده قرار می‌گرفتند که سبب می‌شد سوخت‌های تخصیص‌یافته به مصرف‌کننده واقعی نرسند و به‌صورت غیرقانونی به فروش برسند، یا در فرآیند قاچاق سوخت به‌کار گرفته شوند که با همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف ازجمله وزارت نفت و پلیس امنیت اقتصادی این کارت‌ها شناسایی شده‌اند.

طبق آخرین بررسی‌های شانا، هدررفت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در روز از طریق این کارت‌های سوخت غیرمجاز، نه‌تنها سبب کاهش منابع سوختی کشور می‌شود، بلکه از نظر اقتصادی نیز تبعات سنگینی به همراه دارد، به‌گونه‌ای که در محاسبات مالی، با احتساب هر لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، هدررفت روزانه بنزین معادل هزینه‌ای بیش از یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است.

جلوگیری از هدررفت بیش از ۴۷۴ میلیون لیتر بنزین در سال



هدررفت ماهانه بنزین از طریق ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز معادل ۳۹ میلیون لیتر است. به عبارت دیگر، کشور در هر ماه حدود ۵۸.۵ میلیارد تومان هزینه سوخت هدر می‌دهد، همچنین اگر بخواهیم این میزان هدررفت را برای یک سال محاسبه کنیم، این رقم به حدود ۴۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین می‌رسد که معادل ۷۱۱.۷۵ میلیارد تومان در سال است. هدررفت چنین مقادیر بالای سوخت، سبب افزایش هزینه‌های داخلی سوخت و نیاز به واردات بیشتر می‌شود که این مسئله به‌شدت می‌تواند فشار مالی بر دولت و منابع ارزی وارد کند. این هدررفت نه‌تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند بلکه سبب افزایش فشار بر منابع طبیعی و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود. با انجام اقدام‌های مؤثر و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توان به بهبود وضع موجود و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده کمک کرد.

بهبود رفاه و خدمات عمومی با پیشگیری از هدررفت منابع کشور

۷۱۱ میلیارد تومان رقم قابل‌توجهی است که با استفاده از آن می‌توان پروژه‌های مهمی در حوزه‌های بهداشت، حمل‌ونقل، انرژی و آموزش راه‌اندازی کرد. برای مثال این مبلغ برای ساخت و تجهیز حدود چهار تا هفت بیمارستان کوچک در مناطق محروم کافی است که می‌تواند با ارائه خدمات درمانی هزاران نفر را بهبود بخشد، همچنین می‌توان با این مبلغ حدود ۱۷۷ اتوبوس شهری جدید با قیمت هر دستگاه ۴ میلیارد تومان خریداری کرد که به بهبود حمل‌ونقل عمومی در شهرها و کاهش ترافیک کمک می‌کند.

در زمینه انرژی می‌توان حدود هفت نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی راه‌اندازی کرد که برق پاک برای هزاران خانه تولید و به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند. افزون بر این، با این مبلغ می‌توان حدود ۷۱ مدرسه فنی و حرفه‌ای در نقاط مختلف کشور ساخت که به آموزش مهارت‌های تخصصی برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری کمک خواهد کرد.