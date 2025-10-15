شکوری: مصرف بنزین در گیلان بیش از ۷ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شکوری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گزارشی از عملکرد این شرکت در نیمه نخست سال جاری با اشاره به آمار فروش بنزین در استان گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان فروش بنزین در استان به ۹۷۷ میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رقم ۹۱۱ میلیون لیتر، رشد ۷.۴ درصدی را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور که تعطیلی رسمی بود، میزان فروش بنزین در جایگاهها به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید و روز جمعه ۲۱ شهریور این رقم به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر افزایش یافت که نشاندهنده نقش پررنگ گردشگری و تردد مسافران در افزایش مصرف سوخت استان است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گیلان درباره برنامههای تأمین و ذخیرهسازی سوخت گفت: «امسال با برنامهریزی دقیق، ظرفیت ذخیرهسازی مخازن به بیش از ۹۶ درصد رسیده و حدود ۵ میلیون لیتر فضای خالی برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است تا در صورت بروز هرگونه محدودیت، امکان استفاده از سوخت فراهم باشد.
شکوری افزود: برای صنایع بزرگ مانند نیروگاهها و کارخانههای سیمان، ذخیرهسازی سوخت به مدت ۱۵ روز تا یک ماه پیشبینی شده تا پایداری سیستم انرژی استان حفظ شود.
وی همچنین به تأمین سوخت دوم برای ۹ میلیون واحد آماده بهرهبرداری در استان اشاره کرد و گفت: اولویت تأمین سوخت دوم با گاز مایع است اما در برخی مناطق از نفت سفید نیز استفاده میشود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گیلان از تشکیل شرکتهای تعاونی و اقلیمبندی مناطق پراکنده خبر داد و افزود: این شرکتها به ویژه در مناطق عشایری شکل گرفتهاند و با همکاری شوراهای محلی، نمایندگانی برای پیگیری امور در نقاط مختلف استان تعیین شدهاند تا توزیع عادلانه سوخت در استان تضمین شود.
شکوری در پایان به توسعه سامانههای نرمافزاری و هماهنگی بین جایگاهها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۱۹ باب جایگاه در سطح استان هماهنگ شده و اطلاعات مربوط به خانوارها و مصرفکنندگان در حال بهروزرسانی است.
نشست خبری با پرسش و پاسخ خبرنگاران و تاکید مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گیلان بر ادامه مسیر شفافسازی و خدمترسانی به مردم استان گیلان به پایان رسید.
نظر شما