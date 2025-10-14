  1. سیاست
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

سلیمی: مصوبه دولت درباره بنزین مغایر با برنامه هفتم است

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مصوبه اخیر دولت در ارتباط با بنزین، مغایر صریح ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه) طی تذکری، اظهار کرد: مصوبه اخیر دولت در ارتباط با بنزین، مغایر صریح ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد ما در مجلس کاری کنیم و آقایان نیز مسیر خودشان را طی کنند، امور کشور سامان پیدا نمی‌کند. وظیفه دولت اجراست، نه اینکه دائماً انشای قانون کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه و در واکنش به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، اظهار کرد: شروطی که در مجمع در خصوص CFT تعیین کردند، خلاف قانون مجلس است و مجمع فقط می‌تواند درباره مصوبه مجلس اعلام نظر کند.

زهرا علیدادی

