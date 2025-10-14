سلیمی: مصوبه دولت درباره بنزین مغایر با برنامه هفتم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۲ مهر ماه) طی تذکری، اظهار کرد: مصوبه اخیر دولت در ارتباط با بنزین، مغایر صریح ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد ما در مجلس کاری کنیم و آقایان نیز مسیر خودشان را طی کنند، امور کشور سامان پیدا نمیکند. وظیفه دولت اجراست، نه اینکه دائماً انشای قانون کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه و در واکنش به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، اظهار کرد: شروطی که در مجمع در خصوص CFT تعیین کردند، خلاف قانون مجلس است و مجمع فقط میتواند درباره مصوبه مجلس اعلام نظر کند.
