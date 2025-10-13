نشست هماهنگی طیف فرکانسی ایران و آذربایجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ این نشست با حضور معاونین، مدیران حوزه رادیویی و بین الملل رگولاتوری و مشاور ارشد وزارت توسعه دیجیتال و حمل و نقل و مدیران ارشد مدیریت طیف فرکانسی جمهوری آذربایجان و نمایندگان صدا و سیما و اپراتورهای ارتباطات سیار دو کشور به مدت ۳ روز برگزار می‌شود.

هماهنگی فرکانسی شبکه‌های ارتباطات سیار در باندهای فرکانسی ۲۳۰۰, ۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ مگاهرتز، تعیین روش هماهنگی شبکه‌های تلفن همراه، بررسی نتایج درایوتست در مناطق مرزی ایران و آذربایجان و تداخلات مرزی از موضوعاتی است که طی این نشست طرح و بررسی می‌شود.