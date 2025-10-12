  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

پوشش نسل پنجم ارتباطات تا پایان سال به ۱۵ درصد می‌رسد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:اپراتورها موظف هستند تا پایان امسال پوشش ۱۵ درصدی شبکه نسل پنجم را فراهم کنند.

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت توسعه سایت‌های نسل پنجم در کشور گفت: نسل پنجم ارتباطات با هدف بهبود سرعت، تأخیر کمتر و ظرفیت بالاتر نسبت به نسل‌های قبلی (4G و 3G) طراحی شده است که در حال حاضر پس از واگذاری فرکانس‌های مربوط به این فناوری به اپراتورهای ارتباطی، پیگیری‌ها بر اساس تعهدات مندرج در الحاقیه پروانه‌های اپراتورها به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: طبق این تعهدات، اپراتورها موظف هستند تا پایان امسال پوشش ۱۵ درصدی شبکه نسل پنجم را فراهم کنند و همچنین هر سال عدد مشخصی برای توسعه این شبکه تعیین شده است که مطابق آن اقدامات صورت خواهد گرفت.

فتاحی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار سایت نسل پنجم در سراسر کشور فعال و توسعه این فناوری طبق برنامه زمان‌بندی شده در حال پیگیری است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان گفت: تمامی اقدامات مرتبط با توسعه شبکه 5G در چارچوب مجوزهای صادر شده و با نظارت دقیق سازمان انجام می‌شود تا شاهد پوشش گسترده و کیفیت مطلوب خدمات در سراسر کشور باشیم.

کد خبر 6619620
هنگامه فروغی

