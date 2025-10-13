به گزارش خبرگزاری مهر، جشن انتشار مجموعه‌شعر سپید «توجه»، اثر علی داودی، در ادامه جلسات «عصر اثر» برگزار می‌شود.

جلسات «عصر اثر» موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب تا پیش از این ویژه نقد و بررسی آثار ادبیات داستانی برگزار می‌شد، اما از این پس تازه‌های کتاب در حوزه شعر نیز مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

در اولین نشست از جلسات عصر اثر در حوزه کتاب‌های شعر، مجموعه‌شعر «توجه» اثر علی داودی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست آرش شفاعی شاعر، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی و علی داودی شاعر و صاحب اثر، حضور داشته و درباره شعرهای کتاب توجه و وضعیت شعر سپید گفتگو می‌کنند.

این نشست روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، از ساعت ‍۱۶ در شهرستان ادب به نشانی سه‌راه طالقانی، روبروی سینما صحرا، پلاک ۱۶۸، طبقه چهارم برگزار می‌شود.