پاتوقی برای شعر نو در انجمن «درختان»؛ خانه بهار میزبان شاعران نوسرا

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ادبی «درختان» ویژه تماشا، نقد و بررسی شعر نو، در خانه بهار افتتاح میشود.
علی داودی شاعر، منتقد ادبی و دبیر محافل موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تشکیل انجمن «درختان»، گفت: مدتها است جای یک انجمن ویژه شعر نو در میان انجمنهای ادبی تهران احساس میشود. جلسات ادبی زیادی با دستهبندیهای مختلف فرمی و محتوایی مثل شعر عاشقانه، ترانه، آیینی، آزاد و... در تهران برگزار میشود، ولی جلسهای که به صورت ویژه فقط بر شعر نو متمرکز باشد، وجود ندارد.
سهشنبهها؛ یک هفته در میان
داودی ادامه داد: همین مسأله باعث شد در موسسه شهرستان ادب تصمیم بگیریم جلسهای ویژه شعر نو، سپید و نیمایی، در خانه بهار راهاندازی کنیم. خوانش برترین آثار نیمایی، آشنایی با شاعران شاخص شعر نو، رونمایی از کتابهای تازه، نقد و بررسی مجموعههای شعر نو، خوانش تازههای شاعران و نقد شعر اعضا، از جمله برنامههای انجمن درختان است. همچنین به فراخور مناسبتهای مختلف، از شاعران نوسرا برای حضور در این جلسات دعوت میشود.
دبیر محافل موسسه شهرستان ادب گفت: انجمن درختان همزمان با ۱۵ مهر زادروز سهراب سپهری، در خانه بهار افتتاح میشود.
علی داودی در پایان گفت: در حال حاضر و در ابتدای راه، جلسات انجمن درختان یک هفته در میان، و در روزهای سهشنبه برگزار میشود. من از همه شاعران نوسرا دعوت میکنم در این جلسات حضور پیدا کنند تا بتوانیم پاتوقی صمیمی برای دوستداران شعر سپید و نیمایی ایجاد کنیم.
نظر شما