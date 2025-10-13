خوشحالم که نامم به شعر عاشورایی پیوند خورده؛ برگزیدگی شاعر ۹ و ۱۲ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی شعر «خاوران» و مراسم بزرگداشت علی داودی شاعر و هنرمند، امشب با حضور جمعی از شاعران و برگزیدگان این جشنواره در فرهنگسرای خاوران برگزار شد.

در این مراسم چهره‌هایی چون مرتضی امیری اسفندقه، علی‌محمد مودب، وحید سمنانی، علی‌اصغر عزتی‌پاک، قاسم صرافان، فریبا یوسفی، مبین اردستانی، قادر طراوت‌پور، حسن خسروی‌وقار و… حضور داشتند.

حلقه‌های شعر در فرهنگسرای خاوران را زنده می‌کنیم

در ابتدای این برنامه سیدسجاد موسوی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۵ و مدیر فرهنگسرای خاوران، گفت: فرهنگسرای خاوران یک سابقه ۳۱ ساله دارد و از ابتدا هم به موضع شعر خیلی توجه داشته است. شاید بیش از بیست و پنج سال است که فرهنگسرای خاوران حلقه‌های فعال شعر داشته و شاعران متعددی از کانون‌های شعر اینجا رشد پیدا کردند. ما امروز میراث‌دار کسانی هستم که چراغ شعر و ادبیات فارسی را در فرهنگسرای خاوران زنده نگه داشتند.

موسوی در پایان گفت: از آقای صرافان خواسته‌ایم تا کمک کنند تا کلاس‌ها و دوره‌های شعر را دوباره در فرهنگسرای خاوران برقرار کنیم. سعی می‌کنیم استعدادهای شعر را پیدا کنیم، به همین دلیل این جشنواره را در دو بخش زیر ۲۰ سال و بالای ۲۰ سال برگزار کردیم تا شاعران نوقلم را کشف کنیم و به آنها به صورت ویژه‌تر توجه کنیم.

در ادامه علی‌محمد مودب گفت: جایزه گفتن نوجوان‌ها خیلی مهم است. خانواده‌ها توجه داشته باشند وقتی که استعدادی کشف می‌شود، مهم‌تر از کشف آن، اهتمام و حمایت از آن استعداد ادبی است. مهم‌ترین خاکریز تمدنی ما ادبیات است ولی چنانکه باید و شاید متوجهش نیستیم. اگر از هر کسی در خیابان بپرسی ایرانی بودن یعنی چه و شخصیت‌های بزرگ ایران را نام ببر، از شاعران ما نام خواهند برد. این یعنی درک ما از هویت خودمان به واسطه ادبیات است.

تقدیر از برگزیدگان در بخش «شعر آزاد»؛ درخشش شاعر ۹ ساله و ۱۲ ساله

برگزیدگان بخش آزاد جشنواره خاوران در دو بخش اعلام شدند. در بخش کمتر از ۲۰ سال مهنا معصومی با ۱۲ سال سن نفر اول، بهار بختکی با ۹ سال سن نفر دوم و محمد ثاقبی نفر سوم معرفی شدند.

در این بخش حسین حمیدی از مشهد و محمدسینا برنده از همدان، شایسته تقدیر معرفی شدند.

همچنین در بخش بالای ۲۰ سال امیرحسین هدایتی از تهران نفر اول، میثم داودی از قم نفر دوم و موسی عصمتی از مشهد نفر سوم معرفی شدند.

در این بخش رضا نیکوکار از رشت، علی‌اصغر داوری از خراسان، خانم نجمه باغی‌پور از خوزستان، محدثه نبی‌حسینی، رضا صمدیان، خدابخش صفادل از نیشابور و عباس رضایی از گلستان، شایسته تقدیر معرفی شدند.

در ادامه قاسم صرافان دبیر علمی جشنواره شعر خاوران، گفت: از همه عزیزانی که در برگزاری این جشنواره و این مراسم زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. امیدوارم بعد از مدت‌ها در این فرهنگسرا که مرکز شعر و ادبیات بوده، قدم برداریم.

صرافان گفت: در این جشنواره ۴۵۰ شاعر با ۷۵۰ شعر در دو بخش آزاد و بخش ویژه «ایران عزیز» شرکت کردند.

یادکرد امیری اسفندقه از سلمان هراتی، سیدحسن حسینی و قیصر امین‌پور

سپس مرتضی امیری اسفندقه، گفت: از دهه شصت که من در جلسات حوزه هنری شرکت می‌کردم، سه شاعر خوب به رخ کشیده شدند؛ اولینش سلمان هراتی با غزل‌های عزیز و ارجمندش که ارز مرزهای ایران خارج شد، بعد دکتر سیدحسن حسینی که زمزمه‌هایش از مرزها خارج شد و سپس دکتر قیصر امین‌پور با آن روح تازه‌ای که در شعر معاصر دمید و شعری مثل خودش قدبلند و صمیمی آفرید. شاعران دیگری هم بودند ولی این مثلث، خاص هستند.

اسفندقه ادامه داد: بعد از این شاعران چه شاعران بزرگ و بزرگوار دیگری خودشان را در قصیده و غزل و رباعی و… به رخ کشیدند. این سلسله متوقف نشد. من این سه شاعر را از نزدیک دیده بودم. سه شاعری که شعرشان از نام‌شان جلو زد. اینها در بند نام نماندند. الآن هم در هر شب شعری، واقعا از دیدن این‌همه شعر و شاعر خوب و جوان شگفت‌زده می‌شوم. هفته‌ای نیست که من از نسل جوان شعری نشنوم و شگفت‌زده نشوم. این‌ها پادرمیانی می‌کنند که این شاعران رشد می‌آیند. از داورانی که این شعرها را دیدند و بالا کشیدند تشکر می‌کنم.

اسفندقه در انتها شعری برای حاضران قرائت کرد:

با تو اگر دوباره قراری نداشتم

هرگز به کار آینه کاری نداشتم

مثل دلم تمامی آیینه‌های من

در هم شکسته بود که یاری نداشتم

وحشت نمی‌کنم اگر از خود به لطف توست

در خود وگرنه گشت و گذاری نداشتم

ای عشق! ای تولد دیگر! خوش آمدی

وقتی که هیچ راه فراری نداشتم

بین هزار آینه‌ کوچک و بزرگ

آیینه‌ات شدم که غباری نداشتم

تقدیر از برگزیدگان بخش «ایران عزیز»

در ادامه از برگزیدگان بخش «ایران عزیز» جشنواره شعر خاوران تقدیر شد. در این بخش مهدی جهاندار از اصفهان نفر و نجمه بنائیان بروجنی به عنوان برگزیدگان اصلی معرفی شدند.

همچنین در این بخش قاسم بای، فاطمه سلیمان پور، مصطفی توفیقی، حسن خسروی‌وقار و فائزه امجدیان شایسته تقدیر معرفی شدند.

بزرگداشت علی داودی شاعر و نقاش برجسته

در ادامه کلیپی درباره علی داودی شاعر و نقاش شاخص کشور برای حاضران پخش شد که در آن ناصر فیض، میلاد عرفان‌پور، علی‌محمد مودب، محمود حبیبی کسبی و محمدرضا طهماسبی به بیان خاطراتی از شعر و شخصیت علی داودی پرداختند.

سپس علی داودی با تشکر از برگزاری این برنامه، گفت: به همه عزیزان این جشنواره خداقوت عرض می‌کنم. من سال‌هاست که ساکن این محله هستم. از میدان شهدا که می‌آیی، بزرگراه شید محلاتی، خیابان شهید میرهاشمی و کوچه شهید محمودی. یعنی در بافت شهدا زندگی می‌کنم. به همین دلیل حس شرمندگی داشتم که بین این‌همه شهید عکس خودم را برای بزرگداشت در این مراسم به دوستان بدهم.

خوشحالم که اسمم به نام شهدا و شعر عاشورایی پیوند خورده است

داودی ادامه داد: در جایی که شهدا هستند، شعرا خیلی مهم نیستند. این شهدا هستند که شمع محفل هستند. خوشحالم که الآن اگر جستجو بکنید، اسم علی داودی با شعر عاشورایی و شهدا پیوند خورده است. من آن شعر «باید هوای زیستم را عوض کنم» را که بعضی دوستان به آن لطف دارند، برای شهید زین‌الدین گفته بودم که این روزها فیلم سینمایی از زندگی ایشان هم در حال اکران است.

وی افزود: در خصوص این بزرگداشت هم باید بگویم «ز دست کوته خود شرمسارم / که از بالابلندان شرمسارم». همین‌جا یاد کنم از اساتید عزیزی که در جای‌جای میهن‌مان تلاش می‌کنند اما برای آنها هیچ محفلی شکل نگرفته است. من شرمنده مهر دوستان هستم. خدا دوستان خوبی به من داده است.

داودی درباره فعالیت‌های فرهنگسرای خاوران و نقش آن در پرورش شاعران، گفت: شاید برایتان جالب باشد که دختر من به این فرهنگسرا می‌آمده و همین الآن پسرم اینجا کلاس می‌آید. سال ۷۴ من در کرمان سرباز بودم. آن زمان همین که کسی تلویزیون داشت، طبقه اجتماعی‌اش فرق می‌کرد. حالا فرض کنید در چنین شرایطی تلویزیون یک سرباز را نشان بدهد که من بودم. همین فرهنگسرای خاوران برنامه‌ای را ضبط کرده بود و پخش کرده بود و باعث که من در ایام سربازی مشهور شدم. ما وامدار همین کانون‌های فرهنگی و ادبی هستم.

وی ادامه داد: به همه توصیه می‌کنم شعر بگویند و شعر بخوانند. چون شعر تنها رهیافت ما ایرانی‌ها به زندگی است. در ایران یک دندان‌پزشک هم می‌تواند شاعر باشد. هرچه داریم از شعر داریم.

علی داودی در پایان گفت: اینجا باید از خانواده همراهم تشکر کنم؛ از همسر عزیز و دو تا فرزندم. اگر همراهی خانواده نباشد سخت است که در مسیر شعر و ادبیات ادامه بدهی.

سپس به رسم قدردانی هدایایی از انجمن قلم، موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، حوزه هنری انقلاب اسلامی، معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای خاوران، جشنواره شعر خاوران، مجمع ناشران انقلاب اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به این علی داودی اهدا شد.