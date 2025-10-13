به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده با اشاره به برگزاری جشنواره مهر اظهار کرد: دومین جشنواره مهر ورکانه به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و در راستای کاندیداتوری روستای تاریخی ورکانه برای ثبت جهانی در فهرست روستاهای مستعد گردشگری سال ۲۰۲۶ از سوی جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۸ در این روستای سنگی برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره با هدف گسترش نشاط اجتماعی، رونق گردشگری روستایی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی، در چارچوب سیاستهای کلان توسعه گردشگری استان همدان و با تأکید استاندار، امام جمعه و مدیران استان برنامهریزی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: در این رویداد که با مشارکت فعال اهالی روستا و دهیاران بخش مرکزی برگزار میشود، ۲۵ غرفه عرضه محصولات محلی از جمله تولیدات کشاورزی، صنایعدستی، سوغات و غذاهای سنتی برپا خواهد بود.
معصومعلیزاده خاطرنشان کرد: همچنین بخشهای جنبی شامل مسابقات غذا و غرفهآرایی، بازیهای بومیمحلی، اجرای موسیقی سنتی، گروههای سرود و آئین روستاگردی برای بازدید از جاذبههای طبیعی و تاریخی ورکانه تدارک دیده شده است.
وی عنوان کرد: روستای تاریخی ورکانه با بافت سنگی کمنظیر و پیشینه ارزشمند، یکی از سه روستای نامزد ثبت جهانی همدان در سال ۲۰۲۶ معرفی شده و جشنواره مهر ورکانه گامی مؤثر در معرفی جایگاه گردشگری این روستا در سطح ملی و بینالمللی بهشمار میرود.
