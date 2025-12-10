به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم‌علیزاده بعدازظهر چهارشنبه با اشاره به آمادگی کامل اماکن تاریخی استان برای میزبانی برنامه‌های جشنواره، اظهار کرد: از هرگونه همکاری برای برگزاری شایسته این رویداد استقبال می‌کنیم و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی همدان داشته باشد.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و تلاش رسانه‌ها، تبلیغات را حلقه مفقوده گردشگری همدان دانست و افزود: رویدادهای فرهنگی و هنری به‌ویژه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان بستری مؤثر برای معرفی استان و انتقال فرهنگ، آداب و رسوم و غنای هویتی به نسل آینده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی همدان با بیان اینکه حمایت و پیگیری استاندار، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد و دستگاه‌های مرتبط مسیر معرفی همدان را هموار کرده است، خاطرنشان کرد: ترکیب شور و نشاط کودکان با میراث‌فرهنگی می‌تواند اثرگذاری جشنواره را دوچندان کند و به تقویت نشاط اجتماعی و پویایی استان بینجامد.

معصوم‌علیزاده ابراز امیدواری کرد: با استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی، همدان هر روز میزبان جشنواره‌های ارزشمند باشد و همه دستگاه‌ها برای معرفی بهتر استان هم‌افزا عمل کنند.