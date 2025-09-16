روستای ورکانه همدان در مسیر ثبت جهانی به عنوان روستای هدف گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سهشنبه جلسه گروه کاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان همدان با محوریت بررسی ظرفیتهای گردشگری روستای تاریخی ورکانه، با حضور مجید درویشی فرماندار شهرستان، معصوم علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی استان، پژمان محمدی نماینده دفتر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از شخصیتهای دانشگاهی، فعالان گردشگری و اعضای کارگروه تخصصی در فرمانداری همدان برگزار شد.
موضوع اصلی این نشست، آمادهسازی پرونده روستای ورکانه برای معرفی به وزارت میراث فرهنگی و سازمان جهانی گردشگری با هدف ثبت به عنوان روستای جهانی هدف گردشگری بود.
در این راستا، زیرساختها و روساختهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاههای اجرایی گزارش اقدامات انجامشده و برنامههای آتی را ارائه کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان در این نشست با تأکید بر لزوم معرفی هشت روستای ایرانی به سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ اظهار کرد: هرگونه حمایت لازم برای پیشبرد پرونده ورکانه انجام خواهد شد و امیدواریم این روستا مؤلفههای لازم برای ثبت جهانی را دارا باشد.
فرماندار همدان نیز با بیان ظرفیتهای ویژه ورکانه در حوزه طبیعت، کشاورزی، پرورش اسب اصیل و برخورداری از چهرههای علمی برجسته اظهار کرد: این روستا پیشتر به عنوان بافت با ارزش در فهرست ملی ثبت شده و اکنون با همافزایی دستگاهها و اهالی، میتواند به یک مقصد گردشگری جهانی تبدیل شود.
مجید درویشی حفظ بافت تاریخی، بهبود خدمات ارتباطی، ایجاد تأسیسات گردشگری، احداث تصفیهخانه فاضلاب و توسعه خانه هلال را از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای این روستا برشمرد.
