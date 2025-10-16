درویشی: ورکانه در مسیر ثبت جهانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی پنجشنبه در دومین جشنواره «مهر ورکانه» و آئین گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، اظهار کرد: ورکانه یکی از روستاهای نامزد ثبت جهانی در سال ۲۰۲۶ معرفی شده و تلاش میشود با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این روستا در فهرست جهانی قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر ورکانه افزود: این روستا زادگاه پروفسور موسیوند، مخترع قلب مصنوعی جهان است که نام همدان و ایران را در عرصه بینالمللی مطرح کرده است.
درویشی ادامه داد: همچنین ورکانه خاستگاه اسب نژاد اصیل عرب است که توسط «مری لیلی قرگوزلو» ثبت جهانی شده و از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی این منطقه بهشمار میرود.
فرماندار شهرستان همدان تصریح کرد: ورکانه با معماری سنگی منحصربهفرد، بافت سنتی، مناظر طبیعی چشمنواز و مردمانی پرتلاش در حوزه کشاورزی، یکی از روستاهای هدف گردشگری استان محسوب میشود.
وی افزود: همزمان با روز ملی روستا، غرفههای معرفی تولیدات روستایی بخش مرکزی همدان در این روستا برپا شد تا زمینهای برای معرفی توانمندیهای محلی و جذب گردشگر فراهم شود.
درویشی برگزاری جشنوارههای روستایی را یکی از ابزارهای مؤثر برای توسعه گردشگری و تقویت پرونده ثبت جهانی ورکانه دانست و تأکید کرد: این جشنوارهها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، محصولات و هنرهای بومی روستاها هستند.
