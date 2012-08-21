روستاهای گردشگری همدان و منبع درآمدی که دیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، همدان تنها در آرامگاه ابن‌سینا، مقبره باباطاهر، کتیبه‌های گنجنامه و غار علیصدر خلاصه نمی‌شود بلکه برخورداری از وضع آب و هوایی ویژه، طبیعت منحصربه‌فرد و مسیرهای گردشگری زیبای آن فرصتی برای سرمایه گذاری بالاخص در بخش گردشگری را در این خطه مهیا کرده است.

11 روستای هدف گردشگری همدان ناشناخته هستند

سیمین، ورکانه، خاکو، حبشی، گشانی، گیان، علیصدر، کاج، پیروز، اشتران و قلعه جوق 11 روستای هدف گردشگری در استان همدان هستند که بی توجهی در معرفی آنها سبب شده تا نتوانند جایی در بسته‌های سفری برای بازدید گردشگران باز کنند.

در این میان نزدیکی روستاهای سیمین ابرو و روستای ورکانه به شهر و نیز قابل دسترس بودن این دو روستا از جمله عواملی است که می‌تواند موجب استفاده از ظرفیت آن‌ها به بهترین شکل توسط سرمایه‌گذاران و حتی مسئولان استانی شود تا پس از اعمال سرمایه‌ها موجب جذب گردشگر به این مناطق شوند.

روستاهای ورکانه، سیمین و ابرو از جمله روستاهای منحصربه‌فردی است که دارای ویژگی‌های خاصی هستند. قرار گرفتن مجموعه اصطبل، بافت سنگی و طاقی و ضربی زیبا در کنار خانه کدخدا مناظر طبیعی بکر در ورکانه از جمله مواردی است که می‌تواند این منطقه را برای سفر متمایز جلوه دهد.

ورکانه قابلیت تبدیل به مکانی تفریحی و توریست پسند را داراست

این ویژگی‌ها امکان مناسبی را برای ورکانه ایجاد کرده است تا این روستا تبدیل به مکانی تفریحی و توریست پسند شود و در حالی که خانه کدخدای سابق این روستا با توجه به وجود چشمه‌ای زیبا داخل حیاط این خانه قابلیت تبدیل به میهمانپذیر یا سفره‌خانه سنتی را دارد، اما هنوز هیچ گردشگری با ورود به این روستا نمی‌تواند صرف یک وعده غذا را در رستوران محلی و سنتی در این منطقه تجربه کند.

روستای سیمین ابرو نیز از جمله مناطقی است که دارای بافت متراکم و فشرده است و با آب و هوای کوهستانی استان همدان تطابق دارد.

در این روستا خانه‌ها از مصالح سنگی و روبه آفتاب ساخته شده‌اند و دارای کوچه‌های تنگ برای جلوگیری از وزش باد به داخل خانه‌هاست.

گردشگران رشد اقتصادی روستاها را رقم می زنند

چشمه‌های زیبا، زیارتگاه امامزاده عبدالله(ع) از دیگر جاذبه‌های این روستاست، اما این روستا هم با این همه پتانسیل هنوز از نعمت سرویس‌دهی به گردشگران که موجب رشد اقتصاد محلی می‌شود نیز بی بهره است.

ورکانه و سیمین می‌توانستند با برنامه‌ریزی‌های منسجم امروز مقصد سفر گردشگران به منطقه باشند، اما در این روستاها هنوز تسهیلات فراهم نیست.

در حالی که تبلیغات زیادی در خصوص معرفی روستای ورکانه از سوی فعالان گردشگری استان صورت نگرفته، گردشگران زیادی به این روستا سفر می‌کنند، اما زیرساخت‌های گردشگری در روستای ورکانه هنوز تقویت نشده است.

روستای ورکانه نیازمند زیرساخت‌های گردشگری است

روستای هدف گردشگری ورکانه که به عنوان یک روستای گردشگری معرفی شده، نیازمند زیرساخت‌های گردشگری است.

متأسفانه تبلیغاتی که برای این روستا صورت می‌گیرد واضح و شفاف نیست و گردشگرانی که به این روستا سفر می‌کنند، نمی‌دانند برای چه آمدند و از چه چیزی باید دیدن کنند.

ایجاد کمپینگ، سرویس بهداشتی و آب بهداشتی برای رفاه حال مسافران و آسایش اهالی روستا از اقدامات ضروری است.

با این تفاسیر بی دلیل نیست اگر گفته شود که همدان شهری کهن با فرهنگ و تمدنی به درازای تاریخ است که با این پیشینه افتخار آمیز شایسته معرفی برای جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی است.

پرواضح است که آثار تاریخی و فرهنگی متعدد به جای مانده در همدان چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند و دهها، صدها و بلکه هزاران داشته بی نظیر دیگر در این دیار هر یک به تنهایی می تواند بستر بسیار مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری این منطقه باشد.

سهم همدان از درآمد سرشار گردشگری بسیار اندک است

امّا آنچه در این جایگاه باید پاسخی برای آن یافت اینست که چه شده که همواره سهم همدان از درآمد سرشار گردشگری بسیار اندک بوده است؟!

باید یقین حاصل کنیم که همدان از بُعد داشته های گردشگری جایگاه بسیار رفیعی دارد و ناکامی های مربوط به درآمدزایی اندک از این صنعت به عدم مدیریت صحیح بستگی دارد.

اگر متولیان به نقش صنعت گردشگری در توسعه و آبادانی همدان و حل برخی معضلات اجتماعی مانند بیکاری واقف باشند که البته در خطابه ها به آگاهی از آنها وقوف هستند باید آسیتن ها را بالا بزنند و بیش از گذشته در این جهت تلاش کنند تا ضمن جذب گردشگران بیشتر، سهم بالایی از درآمد توریسم عاید همدان شود.

همدان با وجود برخورداری از ظرفیت گردشگری بالا، از دید مسافران و گردشگران پنهان مانده است به نحوی که بر اساس آخرین آمار اعلام شده شمار گردشگران به این استان از حد انتظار پایین تر بوده است.

همدان در گذشته بخشی از مسیر ویژه تجاری بوده است

از سوی دیگر نگاهی به تاریخچه فعالیت های تجاری و گردشگری در استان همدان بیانگر این واقعیت است که همدان در گذشته بخشی از مسیر ویژه تجاری بوده و کاروانسراهای قدیمی به جا مانده از آن دوران نشانگر رونق تجارت و توجه به گردشگری در این منطقه بوده است.

پرواضح است که مسیرهای گردشگری در همدان با بسیاری از نقاطی که در شمال یا بعضی از استان‌ها وجود دارد، امکان رقابت دارد چراکه همدان نزدیک به شش ماه از سال از وضع آب و هوایی بسیار مطبوعی برخوردار است و در 9 ماه از سال توانایی جذب گردشگر به این استان وجود دارد.

این در حالی است که جاذبه گردشگری استان‌های شمالی یا جنوبی کشور به چند ماه در سال محدود می‌شود و از این رو باید مدیران استانی برای معرفی امکانات گردشگری همدان بیشتر تلاش کنند و بهینه کردن این امکانات را مدنظر قرار دهند.

از طرفی دیگر باید گفت که تنها نباید سازمان میراث فرهنگی را متولی این امر دانست چراکه نوع کار فقط به یک دستگاه برنمی‌گردد و دستگاه‌های مختلفی مسئول این امر هستند.

پتانسیل های گردشگری همدان باید احیا شود

در گفتگو با کارشناسان آنچه بیشتر مورد تاکید بود اینکه اجرای‌ طرح‌های مطالعاتی در مسیرهای ویژه همدان مانند مسیر سد اکباتان، مسیر حیدره یا مسیر دره مرادبیک پتانسیل‌های گردشگری استان همدان را احیا می کند.

این مسیرها با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند به مکان‌هایی برای اسکان موقت و دائم کسانی که می‌خواهند زندگی در دل طبیعت را تجربه کنند، تبدیل شود و از این طریق رونق اقتصادی نیز به منطقه برگردد.

شاید بیراه نباشد اگر گفته شود یکی دیگر از اشکالات رونق‌نداشتن گردشگری در همدان فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از گردشگران و جذب توریست است.

این گفته از آنجا تایید شدنی است که با وجود امکانات در همدان برای جذب گردشگر و جذب توریسم به این ظرفیت به‌خوبی پرداخته نشده است و همیشه توجه به گردشگری در کنار یا حاشیه دیگر فعالیت‌های روزمره مدیران قرار گرفته است.

با این تفاسیر پرواضح است تا زمانی که عزمی جدی برای مطرح کردن همدان به عنوان قطب گردشگری کشور وجود نداشته باشد، جذب سرمایه گذاران به این بخش انتظاری بیهوده است.