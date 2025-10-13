به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در شرم الشیخ مصر اعلام کرد: ما یک سند جامع در مورد توافق بین اسرائیل و حماس امضا خواهیم کرد. مسئله اجساد اسیران اسرائیلی هنوز حل نشده است و تلاشها برای یافتن اجساد در حال انجام است.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد: من از دولت قطر به خاطر تلاشهایش تشکر میکنم. امیر این کشور فوقالعاده است. از رئیس جمهور ترکیه که کشورش یکی از بهترین ارتشهای جهان را دارد، تشکر میکنم. اردوغان مرد فوقالعادهای است و من از او تشکر میکنم. از رئیس جمهور مصر که کشوری با تمدنی به قدمت ۶ هزار سال را مدیریت میکند، تشکر میکنم
دونالد ترامپ که نمیخواهد سابقه بدعهدیهای مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین را به یاد بیاورد، ادعا کرد: توافق بین اسرائیل و حماس پابرجا خواهد ماند. همه چیز به آرامی و به شکلی که احدی انتظار نداشت پیش رفت و همه از آن خوشحال هستند. توافق غزه بزرگترین و پیچیدهترین توافق است. ما جنگ جهانی سوم نمیخواهیم.
ترامپ حین امضای تفاهمنامه آتش بس در غزه با تکرار ادعاهای پیشین خود مدعی شد: این صلح بعد از ۳ هزار سال به اینجا رسیده است و قرار است برقرار بماند.
به گزارش الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند.
ترامپ مدعی شد: سندی که الان امضا کردیم تاریخی است. با هم به چیزی که همه میگفتند غیرممکن است، دست یافتیم، صلح در خاورمیانه! جنگ غزه تمام شده و کمک رسانیها آغاز شده است. مرحله بازسازی غزه ممکن است سختترین مرحله باشد.
وی افزود: از کشورهای عربی و اسلامی که ما را قادر به دستیابی به این موفقیت کردند، تشکر میکنم من تسلیت خود را به قطر پس از تصادف غم انگیز رانندگی که منجر به کشته شدن چند دیپلمات شد، ابراز میکنم. از رئیس جمهور ترکیه که هر زمان به او نیاز داشته باشم، در کنارم است، تشکر میکنم.
نظر شما