به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنست رژیم صهیونیستی به دنبال هرج و مرج ناشی از فریاد برآوردن دو عضو کنست برای دقایقی قطع شد.
دو عضو پارلمان رژیم صهیونیستی هنگام سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در کنست فریاد «نسلکشی» سر دادند.
بعدازظهر امروز (دوشنبه)، در جریان سخنرانی رئیسجمهور آمریکا «دونالد ترامپ» در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دو عضو جناح چپ و عرب پارلمان اسرائیل به نامهای «ایمن عوده» (رئیس سابق فهرست مشترک عربی) و «عوفر کاسیف» (نماینده حزب حدش)، با بلند کردن پلاکاردی که بر روی آن عبارت «نسلکشی» نوشته شده بود، سخنان ترامپ را قطع کردند.
نیروهای امنیتی پارلمان رژیم صهیونیستی بلافاصله این دو نماینده را از صحن خارج کردند و جلسه بهطور موقت متوقف شد.
