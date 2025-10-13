تهدید شدید اللحن السودانی به خروج از شرم الشیخ در صورت حضور نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امروز دوشنبه به مصر و آمریکا اعلام کرد که در صورت حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس صلح شرم الشیخ، از اجلاس خارج خواهد شد.

یک منبع بلندپایه گفت که دعوتی رسمی از سوی مصر برای نتانیاهو برای حضور در این اجلاس صادر نشده بلکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا تلاش کرده نتانیاهو حاضر شود و تماس‌هایی با هدف تضمین حضور نتانیاهو برقرار کرده است.

این منبع افزود که السودانی به مصر و آمریکا گفته است که عراق در صورت حضور نتانیاهو از اجلاس خارج خواهد شد و این موضع عراق قاطعانه است.

وی اشاره کرد که شرکت کنندگان دراین اجلاس نیز مواضعی مشابه عراق داشتند به همین علت تلاش ترامپ برای حضور نتانیاهو ناکام ماند.

منبع مذکور تاکید کرد که این پیام عراق، فراتر از این موضع است چرا که استقلال تصمیم‌گیری آن و قدرتش برای تاثیرگذاری را نشان می‌دهد.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که در نشست شرم الشیخ حضور پیدا نخواهد کرد.