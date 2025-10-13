  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

ترامپ: معتقدم مردم نوار غزه در غزه باقی می‌مانند

ترامپ: معتقدم مردم نوار غزه در غزه باقی می‌مانند

رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت که وی معتقد است مردم نوار غزه در غزه باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: من معتقدم مردم غزه در نوار غزه باقی خواهند ماند و امیدوارم که چنین شود.

وی افزود: غزه حتی قبل از جنگ هم جهنم بود و اکنون فرصت بزرگی وجود دارد.

ترامپ گفت: ثروتمندترین کشورهای جهان به رهبری افراد بزرگ، به بهبود اوضاع غزه علاقه‌مند هستند.

رئیس جمهور آمریکا ساعتی قبل طی سخنانی در نشست شرم الشیخ بی اشاره به بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین گفت: توافق اسرائیل و حماس پابرجا خواهد ماند؛ ما جنگ جهانی سوم نمی‌خواهیم.

کد خبر 6621492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها