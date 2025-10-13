به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: من معتقدم مردم غزه در نوار غزه باقی خواهند ماند و امیدوارم که چنین شود.

وی افزود: غزه حتی قبل از جنگ هم جهنم بود و اکنون فرصت بزرگی وجود دارد.

ترامپ گفت: ثروتمندترین کشورهای جهان به رهبری افراد بزرگ، به بهبود اوضاع غزه علاقه‌مند هستند.

رئیس جمهور آمریکا ساعتی قبل طی سخنانی در نشست شرم الشیخ بی اشاره به بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین گفت: توافق اسرائیل و حماس پابرجا خواهد ماند؛ ما جنگ جهانی سوم نمی‌خواهیم.