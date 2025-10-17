  1. بین الملل
هک ۴ سیستم بلندگو در فرودگاه‌های کانادا و آمریکا؛ حماس ستایش شد

پس از هک سیستم‌های بلندگوی ۳ فرودگاه در کانادا و یکی در آمریکا، پیام‌هایی در ستایش حماس و انتقاد از ترامپ پخش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هکرها اخیراً سیستم‌های بلندگوی عمومی ۴ فرودگاه، ۳ فرودگاه در کانادا و یکی در ایالات متحده را به دست گرفتند تا پیام‌هایی را در ستایش جنبش مقاومت فلسطین (حماس) و انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پخش کنند.

به گفته پلیس سلطنتی کانادا (RCMP) در کلونا، یک «سرویس پخش تبلیغات» در فرودگاه بین‌المللی کلونا در بریتیش کلمبیا برای مدتی این محتوا را پخش کرد.

پلیس کانادا اعلام کرد که در حال بررسی این هک با سایر نهادها است و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

به گفته سخنگوی فرودگاه، هکرها پیام‌هایی را به زبان خارجی و موسیقی از طریق سیستم PA در فرودگاه بین‌المللی ویکتوریا در بریتیش کلمبیا پخش کردند.

شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا در یک پست رسانه اجتماعی گفت که هکرها به طور مشابهی کنترل سیستم PA در فرودگاه بین‌المللی هریسبورگ در پنسیلوانیا را به دست گرفتند.

وی گفت که اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده و مقامات فرودگاه در حال بررسی این موضوع امنیتی هستند.

به گفته مقامات فرودگاه، هکرها همچنین به صفحات نمایش اطلاعات پرواز و سیستم اطلاعات عمومی در فرودگاه بین‌المللی ویندزور در انتاریو نفوذ کردند و «تصاویر و اطلاعیه‌هایی» را نمایش دادند.

