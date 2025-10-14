سرهنگ حسین جان‌پرور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی تنگه ترکمن در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر انتقال محموله کود شیمیایی قاچاق، با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه کامیون ایسوزو را هنگام خروج از شهرستان متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، پنج تُن کود شیمیایی قاچاق که زیر بار تخمه پنهان شده بود، کشف شد. در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرپرست انتظامی شهرستان راز و جرگلان بیان کرد: پلیس در برخورد با قاچاقچیان کالا قاطع است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.