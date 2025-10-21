به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهریزاده عصر سهشنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق سامانههای هوشمند پلیس امنیت اقتصادی، اعضای شبکهای که بهصورت سازمانیافته در سطح استانهای خراسان رضوی، خوزستان، گلستان و خراسان شمالی اقدام به قاچاق کودهای شیمیایی میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: مأموران پلیس در بازرسیها و پیگیریهای تخصصی موفق به کشف ۶۱۵ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی قاچاق شدند که ارزش ریالی آن بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: در این عملیات هشت نفر متهم و چهار شرکت حملونقل که در جابهجایی محمولههای قاچاق نقش داشتند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
