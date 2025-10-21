  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

مطهری‌زاده: شبکه فرااستانی قاچاق کودهای شیمیایی متلاشی شد

مطهری‌زاده: شبکه فرااستانی قاچاق کودهای شیمیایی متلاشی شد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی از انهدام شبکه فعال قاچاق کودهای شیمیایی در عملیات گسترده پلیس امنیت اقتصادی و کشف بیش از ۶۱۵ تن کود قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهری‌زاده عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق سامانه‌های هوشمند پلیس امنیت اقتصادی، اعضای شبکه‌ای که به‌صورت سازمان‌یافته در سطح استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، گلستان و خراسان شمالی اقدام به قاچاق کودهای شیمیایی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران پلیس در بازرسی‌ها و پیگیری‌های تخصصی موفق به کشف ۶۱۵ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی قاچاق شدند که ارزش ریالی آن بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی بیان کرد: در این عملیات هشت نفر متهم و چهار شرکت حمل‌ونقل که در جابه‌جایی محموله‌های قاچاق نقش داشتند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد خبر 6629714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها