حصاری: ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز با مصرف بالای برق در بجنورد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ مهدی حصاری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارز در یکی از نقاط بجنورد، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از محل مورد نظر، ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و توقیف شد که طبق نظر کارشناسان، ارزش ریالی آن‌ها بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با اشاره به میزان مصرف بالای برق این دستگاه‌ها گفت: مصرف برق ماینرهای کشف‌شده معادل مصرف روزانه ۸۰ خانوار بود و این موضوع می‌توانست موجب آسیب جدی به شبکه برق منطقه شود.

سرهنگ حصاری بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی در راستای حفظ منابع انرژی و مقابله با جرایم اقتصادی، به‌صورت مستمر طرح‌های نظارتی را اجرا کرده و با هرگونه استخراج غیرمجاز رمزارز برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.