سرهنگ طاهری: سارق زن در جاجرم شناسایی و دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره سرقت از منزل در سطح جاجرم بلافاصله مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، بررسی میدانی و رصد دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی سارق که یک خانم بود، شدند و در عملیاتی غافلگیرانه او را پیش از خروج از مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم بیان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به سرقت اموال منزل شامل برنج و روغن اعتراف کرد و اقلام کشف‌شده پس از هماهنگی قضائی به مالباخته تحویل داده شد.