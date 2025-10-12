  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۶

سرهنگ طاهری: سارق زن در جاجرم شناسایی و دستگیر شد

سرهنگ طاهری: سارق زن در جاجرم شناسایی و دستگیر شد

بجنورد– فرمانده انتظامی جاجرم گفت: مأموران پلیس آگاهی با اقدام سریع و بررسی میدانی، سارق زنی را که اموال منزل شامل برنج و روغن را سرقت کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره سرقت از منزل در سطح جاجرم بلافاصله مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، بررسی میدانی و رصد دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی سارق که یک خانم بود، شدند و در عملیاتی غافلگیرانه او را پیش از خروج از مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم بیان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به سرقت اموال منزل شامل برنج و روغن اعتراف کرد و اقلام کشف‌شده پس از هماهنگی قضائی به مالباخته تحویل داده شد.

کد خبر 6619426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها