به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال ادعا کرد: گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا یک رهبر غیرقانونی مواد مخدر است که به شدت تولید گسترده مواد مخدر را در مزارع بزرگ و کوچک در سراسر کلمبیا تشویق میکند.
رئیس جمهور آمریکا که برای دخالت نظامی آشکار در کارائیب همین بهانه را برای ونزوئلا نیز پیشتر مطرح کرده است، مدعی شد: این به بزرگترین کسب و کار در کلمبیا تبدیل شده است و پترو هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نمیدهد، با وجود پرداختها و یارانههای گسترده از سوی ایالات متحده که چیزی جز یک کلاهبرداری بلندمدت از آمریکا نیست. از امروز، این پرداختها یا هر شکل دیگری از پرداخت یا یارانه به کلمبیا دیگر انجام نخواهد شد.
«دونالد ترامپ» ادعا کرد: هدف از این تولید مواد مخدر، فروش مقادیر عظیمی از این محصول به ایالات متحده است که باعث مرگ، ویرانی و هرج و مرج میشود. پترو، یک رهبر کمطرفدار و بسیار نامحبوب، با حرفهای تازه پیرامون آمریکا، بهتر است فوراً این مزارع کشت مرگ را ببندد، وگرنه ایالات متحده آنها را برای او خواهد بست و این کار به خوشی انجام نخواهد شد.
این در حالیسست که گوستاوو پِترو، رئیسجمهور کلمبیا، پیشتر با انتقاد شدید از مقامات آمریکا اعلام کرده بود که آنها مرتکب «جرم قتل» شده و حاکمیت کلمبیا در آبهای سرزمینیاش را نقض کردهاند.
پترو در اظهارات خود افزود که «الخاندرو کارانزا» ماهیگیر کلمبیایی هیچگونه ارتباطی با تجارت مواد مخدر نداشته و در مشغول فعالیت روزمره صیادی خود بوده است.
