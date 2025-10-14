  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

حواشی جایزه نوبل تا مصر رسید؛ کنایه ترامپ به نماینده نروژ

کنایه ترامپ به نماینده نروژ در نشست شرم الشیخ نشان می‌دهد کینه وی از عدم دستیابی به جایزه صلح نوبل همچنان ادامه دارد و تا مصر کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بعد از آنکه کمیته جایزه صلح نوبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نادیده گرفت و این جایزه را به یک معارض ونزوئلایی اعطا کرد وی در جریان نشست شرم الشیخ با کنایه گفت که نماینده نروژ خود را در این نشست پنهان کرده است.

وی در سخنرانی خود در این نشست گفت: ما نروژ را داریم. خدای من خدای من نروژ! نروژ چه اتفاقی افتاد؟ نماینده نروژ کجاست؟ آن پشت ایستاده است.

رئیس جمهور آمریکا به شدت تلاش کرد با دستاورد سازی برای خود و ادعای صلح طلبی جایزه نوبل را به دست بیاورد ولی این جایزه در نهایت به یک شخصیت آشوب طلب نزدیک به واشنگتن رسید.

