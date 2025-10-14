دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید؛ جمعه پرماجرا در انتظار دفتر بیضی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که قصد دارد تا در ماه جاری با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش ملاقات کند.
ترامپ در مسیر بازگشت از قاهره به واشنگتن، به پرسشی درباره این موضوع پاسخ داد و تایید کرد که ۱۷ اکتبر (جمعه -۲۵ مهر) در کاخ سفید میزبان زلنسکی است.
وی بدون ارائه جزئیات دراینباره گفت که «بله، اینطور فکر میکنم.»
ترامپ همچنین از پاسخ به سوالی درباره احتمال تامین موشک تامهاوک برای اوکراین نیز خودداری کرد. پیشتر کریستوفر میلر، خبرنگار فایننشال تایمز به نقل از سه منبع مدعی شده بودکه ترامپ در کاخ سفید با زلنسکی دیدار خواهد کرد.
وی همچنین به تماس تلفنی آخر هفته طرفین و گفتگو درباره تامین موشکهای تامهاوک آمریکایی برای اوکراین اشاره کرد.
نظر شما