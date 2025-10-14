به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» از تمام «کشورهای خاورمیانه و دول علاقه‌مند خواست تا برای دستیابی به صلح پایدار در کل منطقه، با هم همکاری کنند»!

وی با اشاره به نشست شرم‌الشیخ و بدون کوچک‌ترین اشاره به حمایت بی‌وقفه واشنگتن از ماشین جنگی رژیم صهیونیستی در منطقه و نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه با تسلیحات آمریکایی، مدعی شد: حالا، تمام آن کشورهای بزرگ که طولانی‌مدت و سخت برای منطقه جنگیده‌اند، باید گرد هم آمده و کار را تمام کنند! غزه تنها بخشی از آن است. بخش اصلی، صلح در خاورمیانه است!

ادعای ترامپ درباره برقراری صلح در منطقه در حالی مطرح شده است که طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۷ هزار و ۸۶۹ نفر رسیده است.

شهر شرم‌الشیخ در مصر دیروز میزبان نشستی پیرامون توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه بود. به میزبانی نخست وزیر مصر. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، توافق نهایی آتش‌بس غزه را امضا کردند. طبق اعلام دفتر ریاست جمهوری مصر، شرکت‌کنندگان در این نشست خواستار اجرای مراحل بعدی طرح پیشنهادی ترامپ برای آتش‌بس در غزه شدند.

کاخ سفید ۲۸ سپتامبر طرح پیشنهادی ترامپ برای آتش‌بس در غزه را منتشر کرد. این سند شامل ۲۰ بند است. این طرح به طور مشخص خواستار ایجاد یک اداره موقت خارجی در غزه و استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح است.ترامپ نهم اکتبر اعلام کرد که پس از مذاکرات، نمایندگان تل‌آویو و حماس با گام اول آتش‌بس موافقت کرده‌اند. این توافق آزادی تمام اسرای اسرائیلی نزد حماس و عقب‌نشینی نیروهای صهیونیستی از «خط» مورد توافق در غزه را شامل می‌شود.

حماس دیروز تمام اسرای اسرائیلی را آزاد کرد. در مجموع، ۲۰ اسیر اسرائیلی تحویل داده شدند. در سوی دیگر، در جریان سه توافق تبادل اسرا که مقاومت در جریان نبرد طوفان الاقصی به آنها دست یافت در مجموع سه هزار و ۹۸۵ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد شدند.