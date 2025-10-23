کمبود مواد اولیه در حوزه دندانپزشکی وجود ندارد

رضا آشتیانی استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس بخش فلوشیپ پروتز دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه بالای علم دندانپزشکی در ایران گفت: علم دندانپزشکی در کشور ما بسیار پیشرفته است و تمام مواد مصرفی که از مجاری قانونی و با مجوز وزارت بهداشت وارد بازار میشوند، دارای استانداردهای کامل هستند. بنابراین، ادعای تفاوت معنادار میان مواد دندانپزشکی مصرفی توسط مطبهای مختلف، صحت علمی ندارد.
مواد دندانپزشکی در کشور کمبودی ندارد
وی ادامه داد: تا این لحظه کمبودی در حوزه مواد دندانپزشکی نداشتهایم و تمام مواد مورد نیاز برای درمانهای دندانپزشکی در کشور تأمین میشود؛ بخشی از آنها وارداتی است و بخشی نیز توسط شرکتهای داخلی تولید میشود. شرکتهای ایرانی موفق شدهاند مواد دندانپزشکی باکیفیت و مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت، و حتی در برخی موارد با کیفیت جهانی، تولید کنند.
آشتیانی همچنین درباره وضعیت ارز تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با توجه به شرایط تحریمی، عنوان کرد: تخصیص ارز یک مسئله کلان حکومتی است و در حوزه مسئولیت ما به عنوان اعضای هیئتعلمی نیست. اما اطمینان دارم که همکاران ما در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، با تمام توان در حال تلاش هستند تا روند تأمین مواد و تجهیزات مورد نیاز دندانپزشکی دچار اختلال نشود.
نیاز به توسعه بیمه دندانپزشکی در کشور
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با انتقاد از محدودیت پوشش بیمهای خدمات دندانپزشکی، افزود: متأسفانه در ایران، خدمات دندانپزشکی همچنان بهعنوان خدمات زیبایی تلقی میشود، در حالی که نبود دندان تأثیر مستقیم بر تغذیه و سلامت عمومی فرد دارد. در حالی که در بسیاری از کشورها، بیمههای دندانپزشکی با هزینه بالا اما پوشش مناسب ارائه میشوند، در کشور ما جای خالی چنین حمایتهایی بهشدت احساس میشود.
وی تصریح کرد: هرچند هزینه خدمات دندانپزشکی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایینتر است، اما همچنان گروهی از مردم توانایی پرداخت کامل این هزینهها را ندارند و در اینجا بیمههای دندانپزشکی باید وارد عمل شوند.
ارائه خدمات بیمه دندانپزشکی در مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی
آشتیانی با اشاره به فعالیتهای نوآورانه در حوزه بیمه دندانپزشکی اذعان کرد: خوشبختانه در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شرکتی فعال است که بهصورت تخصصی خدمات بیمه دندانپزشکی و بیمه ایمپلنت را به مردم ارائه میدهد. این شرکت در حال حاضر تنها ارائهدهنده رسمی چنین خدماتی در کشور است و لازم است رسانهها برای شناساندن آن به مردم نقش فعالی ایفا کنند.
دلیل عفونت یا پسزدگی ایمپلنت چیست؟
این استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره برخی مشکلات پس از ایمپلنت، مانند عفونت یا پسزدن لثه، اظهار داشت: واقعیت این است که بهصورت طبیعی، لثه یا استخوان ایمپلنت را پس نمیزنند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، معمولاً ناشی از خطای درمانی است. البته در مواردی خاص، مانند ابتلای بیمار به دیابت کنترلنشده یا سرطان پیشرفته، ایمپلنت ممکن است موفق نباشد که این موارد باید پیش از درمان توسط پزشک ارزیابی شوند.
درمان بیماران با اختلالات خونی مانند هموفیلی امکانپذیر است
آشتیانی درباره درمان بیماران دارای بیماریهای خاص مانند هموفیلی، خاطر نشان کرد: بیماران هموفیلی بهدلیل مشکلات انعقادی ممکن است با چالشهایی در درمانهای دندانپزشکی مواجه شوند، اما این به معنای عدم امکان درمان نیست. با ارزیابیهای لازم و رعایت اصول بهداشتی و درمانی، این افراد نیز میتوانند از خدمات دندانپزشکی مناسب بهرهمند شوند.
