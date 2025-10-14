به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، یازده طرح و ایده اجرایی نمایش در بخش «دیگر گونههای اجرایی» سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، پس از بررسی آثار رسیده توسط شورای انتخاب این بخش متشکل از سامان خلیلیان و سینا ییلاقبیگی پذیرفته شدند.
اسامی آثار منتخب به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است: «اتوبوس زمان» نویسنده و کارگردان محمدرضا جعفری لفوت از آستانه اشرفیه، «بابا با بابا» نویسنده و کارگردان محمد سایبانی از بندرعباس، «باغچه» نویسنده و کارگردان علی مقدم از تهران، «بچههای روستا» نویسنده و کارگردان محمد فرجی از کبودرآهنگ، «تکان دهنده» نویسنده و کارگردان سعید ارغوانی از تبریز، «چهارچوب» نویسنده و کارگردان ندا اعتمادیکیا از آبادان، «حکایت روی میز» نویسنده و کارگردان کیانا صادقی و حسن نظامات از تهران، «رهایی» نویسنده صبا خوشنیت، کارگردان عسل پرهیزکار از مشهد، «سفر به سیاره مهربانی» نویسنده و کارگردان سما مولاپرستآذر از ارومیه، «سه جیم» نویسنده و کارگردان سجاد آقابابایی از تهران و «یک شاخه گل چند» نویسنده و کارگردان علیرضا امین مظفری از تبریز.
صاحبان آثار پذیرفتهشده در این بخش، تا تاریخ ۱۶ آبان فرصت دارند لینک گوگلدرایو فیلم نمایش خود را به ایمیل جشنواره ارسال کنند.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.
