به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، طی حکمی اعضای شورای سیاستگذاری سیامین دوره این رویداد ملی و بینالمللی را منصوب کرد.
بر این اساس رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی و رییس جشنواره، آزاده انصاری دبیر جشنواره، محمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، سیدمسعود حسینی شهردار همدان، فائزه فیض شیخالاسلام کارگردان و پژوهشگر تئاتر کودک و نوجوان، آناهیتا غنیزاده نویسنده، کارگردان، منوچهر اکبرلو نویسنده، پژوهشگر و منتقد، زهره بهروزینیا کارگردان و مدرس تئاتر، علی فروتن کارگردان و بازیگر، محمد جهانپا کارگردان و مدرس و حسین قاسمیهنر کارگردان و بازیگر به عنوان شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی و منصوب شدند.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر در شهر همدان برگزار خواهد شد.
