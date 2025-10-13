معرفی آثار بخش پروپوزال نمایش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، شورای انتخاب پروپوزال‌های بخش خردسال سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، متشکل از فهیمه میرزاحسین، الکا هدایت و نیما بیگلریان، پس از بررسی ۵۶ پروپوزال‌ رسیده به دبیرخانه این رویداد، ۱۵ اثر را به مرحله بعد معرفی کردند تا فیلم کامل نمایش خود را در تاریخ تعیین‌شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

آثار پذیرفته شده به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

۱. نمایش از دانه تا نان– نویسنده: حامد ترابی، کارگردان: فاطمه جلیلی معز (همدان)

۲. نمایش با کلی مرغ تا سیمرغ– نویسنده: سمیه منجم، کارگردان: امیر تنها (لاهیجان)

۳. نمایش پرواز نارنجی– نویسنده و کارگردان: فهیمه باروتچی (تهران)

۴. نمایش تو از چی می‌ترسی؟– نویسنده و کارگردان: زهره اسماعیلی (همدان)

۵. نمایش جهان‌های کوچک خیال‌های بزرگ– نویسنده و کارگردان: محمدجواد بختیاری (همدان)

۶. نمایش چتر دوستی– نویسنده و کارگردان مینا امامی (تهران)

۷. نمایش خواب چشمه– نویسنده: هنگامه مفید، کارگردان: محمدمهدی مزدارانی (ورامین)

۸. نمایش رقص ستاره‌ها– نویسنده: مونا سربندی، کارگردان‌ها: فرشید طالبی و مونا سربندی (تهران)

۹. نمایش قلموی شگفت‌انگیز– نویسندگان: احسان سامانی‌منش و آرش صادقیان حقیقی، کارگردان: آرش صادقیان حقیقی (تهران)

۱۰. نمایش قیافه‌های بامزه– نویسنده: شیما لطیفی، کارگردان: حدیث صابری (قم)

۱۱. نمایش کوه دماوند– نویسنده و کارگردان: ندا ابرارپایدار (کرج)

۱۲. نمایش لالایی جنگل– نویسنده و کارگردان: مقداد شیری (اهواز)

۱۳. نمایش ماجراجویی جودی و المر در موزه– نویسنده و کارگردان: سجاد آقابابایی (تهران)

۱۴. نمایش نورهای کوچک– نویسنده و کارگردان: میرمحمدرضا حیدری (دماوند)

۱۵. نمایش یه موش و چهارگوش– نویسنده و کارگردان: آناهیتا محلفی (بندرعباس)

شرکت‌کنندگان پذیرفته شده باید فیلم کامل آثار خود را تا تاریخ ۱۶ آبان ماه به ایمیل دبیرخانه جشنواره به نشانی icy.theater۳۰@gmail.com ارسال کنند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.